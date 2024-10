Prisión por 90 días para un hombre que apuñaló a otro en San Jerónimo

Los Tribunales Provinciales de San Lorenzo dictaron prisión preventiva por 90 días para un hombre que apuñaló a otro en San Jerónimo.Así lo determinó este miércoles la justicia luego de la audiencia imputativa. El hecho ocurrió el pasado 13 de octubre en la vecina localidad.

Este pasado miércoles se desarrolló en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo la adelante audiencia imputativa al identificado como J.L.U por el delito de homicidio simple, en grado tentado y en carácter de partícipe necesario y respecto de E.U por el delito de homicidio simple en carácter de autor, en grado tentado.

El Juez de Primera Instancia Dr. Ariel Cattaneo tuvo por formalizada audiencia imputativa dictando la prisión preventiva por el plazo de 90 días.

La Fiscal Dra. Natalia Benvenuto les atribuyó el hecho de fecha 13 de octubre de 2024, aproximadamente a las 7:30hs, en el patio delantero de un domicilio sito en calle Güemes al 600 de San Jerónimo Sud, haber querido dar muerte a A.M en oportunidad en que éste se encontraba en el piso, boca abajo, peleando con J.L.U, en dichas circunstancias E.U apuñaló a la víctima varias veces por la espalda, mientras J.L.U lo sujetaba de las piernas para que no pudiese escapar. Generando dos heridas corto-punzantes de 3 centímetros interescapulares paravertebrales izquierdas y una herida superficial axilar hemoneumotorax, no logrando su cometido por la resistencia opuesta por la víctima que pudo zafarse y escapar.