Decidió salir de lo habitual para dedicarse a asegurar el presente y el futuro de las personas, familias y empresas

Marcia Biasi, vive en Roldán desde hace 25 años y luego de haber sido mamá y para no pasar tantas horas fuera de su casa, decidió independizarse y desarrollarse como Productora de Seguros matriculada (Nº 95146). En dialogo con El Roldanense contó cómo fue el cambio de vida y cómo es su labor diaria.

‘‘Durante muchos años me dediqué al rubro de la ventas y atención al público junto a mi familia, actividad que me gustaba mucho ya que siempre disfruté estar en contacto con gente, hasta que un día un amigo que trabajaba en una compañía de seguros me propuso ingresar a este nuevo mundo y luego de pensarlo accedí’’, explicó Marcia.

‘‘Hoy, luego de haber estudiado y de haber obtenido mi matrícula como Productora de Seguros puedo decir que me encanta y disfruto lo que hago ya que con el paso del tiempo fui encontrando diferentes herramientas que existen en la rama de los seguros y que son muy poco conocidas a pesar de su importancia’’, explicó y al mismo tiempo agregó: ‘‘Me capacité mucho y aprendí que no solamente podía realizar un seguro de un auto o un seguro de hogar a una persona, sino que podía sumarle valor y ofrecerles herramientas que le puedan solucionar un imprevisto económico, protegiéndolos a ellos mismos, a su capacidad de generar ingresos y no solo a sus bienes’’.

‘‘A medida que fui investigando y capacitándome, descubrí que el seguro de vida y el seguro de retiro (dos productos que son los principales en países del primer mundo), son opciones muy importantes para que una persona pueda asegurarse ante situaciones que vamos a vivir todos, que son: el riesgo de vivir poco, la fortuna de vivir mucho o incapacitarnos o sufrir una enfermedad grave, son 3 escenarios reales que no sabemos si nos van a suceder o no, o cuál de ellos, entonces, por qué dejarlo al azar y no tener un plan B ya diseñado para cada caso’’.

La productora de seguros detalló: ‘‘El tema de vivir poco, tener una incapacidad o enfermedad grave se protege con un seguro de vida, que muchas personas piensan que cubre solo muerte pero es mucho más que eso, nos protege también ante la incapacidad de no poder generar ingresos ante ciertos riesgos. Y el tema que todos queremos, que es vivir mucho, se puede lograr transcurriéndolo con calidad de vida, luego de haber trabajado muchos años, a través de un seguro de retiro, que va a complementar lo que la jubilación estatal no nos va a brindar. Como es un sistema de aporte mensual, sirve mucho para las personas que no pueden generar un hábito de ahorro, y este seguro les es de mucha ayuda’’

‘‘Por otro lado el seguro de retiro se puede utilizar además para crear fondos para la educación de nuestros hijos, nietos, para que cuando sean grandes ya contemos con el dinero necesario para afrontar dichos gastos, viajes de estudio, cumpleaños de 15, y no tengamos que endeudarnos en ese momento, sino que ya lo hayamos planificado con muchos años de anticipación’’, agregó.

Por último, Marcia explicó: ‘‘El asesoramiento que realizó es integral, y son herramientas a la medida de cada persona, contexto, proyectos y sobre todo de cada bolsillo, ya que nadie puede quedar afuera, hay muchas opciones, en diferentes compañías de seguros’’, y añadió: ‘‘Aquella persona que esté interesada en conocer más sobre estas herramientas y acceder a una entrevista, lo pueden hacer comunicándose conmigo al celular: 3415 31-2320, o mediante a las redes sociales en Facebook estoy como Marcia Biasi y en Instagram como @marciabiasi , recibo la consulta de la persona en cualquier día y horario, la idea es poder darle al cliente un trato profesional, amable y comprensivo que le pueda sumar valor y que pueda dejar que lo acompañe, asesorándolo a lo largo de su vida’’.