Profesional de la salud de Estados Unidos se incorporó a consultorio médico de Roldán

El ritmo de vida que las personas llevan hoy en día genera que el ser humano en muchos momentos se vea fatigado, estresado y con diversos dolores. Desde los consultorios de CKT recomiendan realizar quiropraxia, un método enfocado en la salud holistica, es decir la salud integral de la persona, con la idea de que el paciente pueda llegar al cierre del año sin dolencias musculares.

Benjamin David Page en dialogo con El Roldanense explicó: ‘‘Nací en Estados Unidos y soy doctor en Quiropraxia. Llegué a Argentina hace cuatro años, pero hace tres meses por recomendación de un colega me incorporé a CKT Consultorios de Kinesiología y Traumatología. El trabajo de la Quiropraxia está basado en la columna vertebral, es decir se trabaja en lo que protege la medula espinal, y se realizan ajustes en las articulaciones que se ven afectadas por la emociones cotidianas que genera el stress físico o psicológico’’.

El profesional explicó: ‘‘La idea es volver la comunicación del sistema nervioso central al cuerpo y viceversa, y que la persona pueda relajarse y sentirse mejor. Lo más importante es respetar al cuerpo, es eso lo que me enseñaron en la primera facultad, Palmer College of Chiropractic de Quiropraxia de todo el mundo, en donde se estudia la columna vertebral y el sistema nervioso central’’, y al mismo tiempo comentó: ‘‘La mayoría de las personas asistentes a nosotros cuando ya no soportan el dolor, y no encuentran respuestas a lo que le pasa, pero en realidad la quiropraxia es una forma de vida, si lo practican antes de padecer el dolor experimentaran que el cuerpo y las articulaciones no supieran estrés’’

Por último, Benjamin detalló: ‘‘Tengo diez años de experiencia y cada paciente le recomiendo que asistan a una sesión una vez por mes para mantener la columna vertebral de buena manera’’.

Para aquella persona que esté interesada en consultar al doctor Benjamin David Page, doctor en Quiropraxia, desarrolla su labor en nuestra ciudad, en CKT Consultorios de Kinesiología y Traumatología

