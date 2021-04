Proponen que Roldán tenga su propia Cámara de Comercio e Industria

El referente local de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, presentó esta semana el proyecto de declaración para la constitución de la Cámara de Comercio e Industria de Roldán, a los fines de afianzar el desarrollo de la actividad privada en la ciudad, y crear herramientas para impulsar su crecimiento.

“El sector privado es esencial al desarrollo. Sin iniciativa privada es imposible crecer. Y promover su actividad es fundamental para toda la ciudad”, afirmó el edil

“El Estado, en este caso municipal, no puede estar ausente en la promoción de su comercio, de sus industrias y de sus empresarios y emprendedores. Cuanto mejor le vaya al mundo económico, mejor le irá al empleo, a la creación de valor, y a la innovación en materia de negocios”, señaló convencido.

Asimismo sumó: “Es falso que el Estado no puede ayudar. Puede hacerlo. Pero no desde el punto de vista rentístico. No aumentando los gravámenes. Sino impulsando la actividad. Y esto es lo que queremos hacer con la propuesta que presentamos”.

Fortalecer la estructura económica

Amsler remarcó que “hemos estudiado la historia económica de la región. Hemos indagado sobre los núcleos más competitivos. Y vimos que Roldán tiene una estructura económica muy diversificada, donde industria, comercio y producción contribuyen proporcionadamente al crecimiento de la ciudad”.

“Ya no es la ciudad agraria de otras épocas –apuntó. Nuestra estructura de ingreso, acumulación y distribución no depende totalmente de la agroeconomía. Hay toda una cadena de elaboración, distribución y comercio que hacen de nuestra zona un lugar muy complejo. Esto es lo que hay que promover”, agregó-

Sin estatismo

“La Cámara de Comercio e Industria no es un intento estatista. No es meter al Estado dentro de la economía. Sino al contrario, promover la creación de una sociedad autónoma, independiente, con la fuerza suficiente como para pelear por intereses que hacen al desarrollo productivo. No queremos más organismos en el Estado. Queremos instituciones que aporten actividad y dinámica a la creación de riqueza”, afirmó.

Al respecto, añadió: “Si se observan los fundamentos, encontrarán que hay una clara inclinación a ordenar el potencial empresario de la zona. La idea no es crear más burocracia, sino favorecer la iniciativa privada mediante una entidad que la agrupe, que fortalezca su posición y estimule el potencial existente”.

Observatorio económico

La iniciativa propone también la creación de un Observatorio Económico, con el objeto de “clasificar y analizar la información de la actividad económica de la ciudad, generando informes de coyuntura, de evolución por rubro, e informes de mediano y largo plazo”.

En ese sentido, el edil consideró que la información por rubro de la actividad económica es vital para conocer qué economía existe, qué rubros son más fuertes que otros, cuáles producen mayor aporte y cuáles necesitan recibir estímulos.

“No se puede estimular a todos los sectores al mismo tiempo. Esto es inviable. Hay que hacerlo de acuerdo al grado de afianzamiento que demuestra cada sector, a cuáles es necesario apoyar, y cuáles demuestran competitividad frente al entorno general”, dijo.

“Esta información es vital para gestionar localmente la economía. Es falso que no puede hacerse desde el ámbito municipal. Se puede, pero debe hacerse sobre la base de conocer qué estructura tenemos, como funciona y cuáles son sus potenciales de desarrollo”, concluyó.