Proyecto en la legislatura para mejorar las condiciones edilicias del Anexo y lleguen cargos

“Necesitamos asegurar los derechos de niños y niñas a aprender, los de los docentes a trabajar en condiciones adecuadas, y los de padres y madres a que sus hijos e hijas accedan a una educación de calidad, que mire al futuro y no al pasado”, aseguró la diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR – FPCyS), Silvana Di Stefano después de votar a favor del proyecto de Emergencia Educativa que tuvo media sanción de la Cámara baja.

El proyecto es por un año, y tiene como finalidad restablecer los derechos constitucionales de enseñar y aprender, respetar los criterios de inclusión y calidad educativa, garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios, establece la reinserción de estudiantes al sistema educativo que perdieron acceso a las propuestas educativas y crea el Consejo Provincial de Emergencia Educativa.

La diputada cuenta en su agenda laboral con múltiples proyectos basados en granizar la calidad educativa y el bienestar de los educadores. Es autora de un pedido de apoyo a los jardines maternales, es una de las críticas de la resolución 223 que permite a alumnos repitentes pasar de año, y de mejoras edilicias y cargos para escuela de la región.

Sobre este último punto, Di Stefano presentó un proyecto para que el Anexo N° 1623, de la Escuela Técnica N° 643 de Roldán, cuente con las condiciones edilicias necesarias para la vuelta a clases, y los nombramientos de personal para poder llevar adelante la tarea educativa.

“La población de Roldán viene creciendo en los últimos años y generando un aumento constante en la demanda educativa, y el nivel secundario necesita una particular atención, ya que no solo faltan bancas para garantizar la educación de jóvenes, sino que, además, el anexo de la Escuela Técnica viene padeciendo problemas edilicios que no han sido resueltos”, reclamó Di Stefano.

A dicho establecimiento concurren alrededor de 120 alumnas y alumnos que cursan el primero y segundo año de dos cursos. “Previo a la pandemia ya había serios problemas edilicios, y la posibilidad de retomar el dictado de clases de modo presencial una vez finalizadas las vacaciones de invierno, pone nuevamente de manifiesto esta problemática”, señaló la legisladora.

Apoyo a jardines

La legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro, también trabaja para garantizar la continuidad y paliar la difícil situación que atraviesan los 450 jardines maternales que existen en la provincia de Santa Fe, quienes se vieron seriamente afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en torno al Covid-19.

La legisladora solicita al Ejecutivo información en relación al Programa de Asistencia Económica de Emergencia, ya que, según alertó, muy pocas entidades accedieron a ese beneficio.

“Es de vital importancia tomar medidas para evitar el cierre de estos establecimientos, defender las fuentes de trabajo y procurar la continuidad, no solo pedagógica, sino también de los beneficios que brinda la educación inicial en el proceso de socialización y desarrollo integral de niños y niñas en un marco de enseñanza institucionalizada”, propuso Di Stefano.

En la actualidad, en Santa Fe funcionan 450 instituciones como jardines de infantes particulares, entre los cuales se estima, trabajan de manera directa unas 1.300 personas, por lo que “es fundamental conocer el porcentaje de los que accedieron efectivamente a los beneficios otorgados”.

Además, la legisladora cuestionó la resolución 223 que “permitir que alumnos repitentes que habían comenzado el año en un curso puedan promover al siguiente produjo malestar entre los docentes y se sumó a una serie de inconvenientes que presenta el sector desde el inicio de la cuarentena”.

Necesidad de paritarias

Otro de los puntos que establece el nuevo proyecto es garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios. En este sentido, lamentó la suma en negro ofrecida por el Gobierno provincial, y consideró que se está perdiendo una oportunidad valiosa para preparar el sistema educativo del futuro.

“El Gobierno de Omar Perotti ofrece cifras en negro, se niega al diálogo y retrasa las paritarias. Ni hablar de las condiciones en la que los y las docentes deben mantener en funcionamiento el sistema educativo. Volvimos a lo peor de los ‘90”, sentenció la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvana Di Stefano luego de conocerse la decisión del gobierno santafesino de entregar a los empleados provinciales una suma fija por única vez de manera unilateral.

Como contrapunto, recordó que “el Gobierno del Frente Progresista jerarquizó la Educación, titularizó docentes, realizó obras edilicias, siempre estuvo abierto al diálogo y ofreció la cláusula gatillo como alternativa a la desvalorización del salario”.-