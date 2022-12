Pullaro sobre la EPE: “No invierten y las consecuencias la pagan los rosarinos”

El diputado provincial de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, afirmó este martes que la causa de los reiterados cortes registrados durante la primera ola de calor, en la previa de un verano que promete ser aún más caluroso, se debe a “la falta de Inversión sostenida. No se realizaron las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda”. Según los datos que maneja el legislador, al 30 de septiembre, ejecutaron menos del 50% del presupuesto destinado a obras.

Asimismo, el ex vice presidente de la EPE e integrante de la bancada de Pullaro, Fabian Bastia señaló que “el mismo presidente de la EPE anunció que iba a haber cortes. En lugar de invertir para asegurar el abastecimiento de la demanda en condiciones de contingencia, disminuir la frecuencia y duración de los cortes, advierten a los santafesinos que consuman menos. Es una constante la falta de previsión de este gobierno”.

Pullaro fue contundente cuando remarcó que “lo que vemos del gobierno de Perotti es una decisión de no invertir en ningún área: se ve en Seguridad, en Salud, en Educación y ahora, con las altas temperaturas se hace más evidente la falta de inversión en infraestructura eléctrica”. Bastía a su vez recordó que a fines del gobierno de Miguel Lifschitz “dejamos lista para conectar una obra trascendental, terminada cien por ciento en la peatonal Córdoba para atender la demanda de la zona comercial y no se aprovechó. Pudieron hacer las conexiones y llevan 3 años de gobierno sin hacerlo. No invierten y las consecuencias la pagan los rosarinos”.