Refuerzo alimentario de Ansés: cómo inscribirte en Roldán y qué requisitos se necesitan

La Secretaría de Desarrollo Social de Roldán, informó que el pasado lunes 24 de octubre comenzó la inscripción para recibir el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Se trata de $42.000 que entrega Ansés a personas mayores de 18 años y hasta 64 que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El trámite es personal y puede realizarse sin turno en todas las oficinas del organismo previsional. En tanto, el pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

En Roldán, el trámite se realiza en la oficina Seguridad Social, ubicada en Rivadavia 165. Se debe llevar, DNI y clave de seguridad social.

Requisitos para acceder al refuerzo

● Tener entre 18 y 64 años.

● No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

● No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

● No contar con Obra Social o Prepaga.

● No ser titular de inmuebles, ni automotor.