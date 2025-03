Reyes del gol: los máximos goleadores históricos de la EPL

Partidos dinámicos, resultados impredecibles y una atmósfera única han convertido a la EPL en la liga favorita de millones de fanáticos. La marca internacional de apuestas 1xBet te presenta a los máximos goleadores en la historia del torneo.

3.º lugar: Wayne Rooney (208 goles, 491 partidos)

Wayne Rooney es un fenómeno de su generación. El delantero debutó con el Everton a los 16 años y rápidamente llamó la atención del Manchester United, donde pasó la mayor parte de su brillante carrera. Wazza tuvo muchos momentos destacados, pero el más memorable fue su espectacular gol de chilena en el derbi de Manchester.

Rooney no solo se caracterizó por su instinto goleador, sino también por su capacidad para crear oportunidades para sus compañeros. Wayne tiene el mayor número de asistencias en la historia de la EPL entre los delanteros, aunque no se considera un goleador nato: “Quienes no me consideran un goleador probablemente tengan razón. Siempre sentí que podría haber anotado más.”

2.º lugar: Harry Kane (213 goles, 316 partidos)

A los 8 años, Harry Kane se enteró de que la academia del Arsenal ya no lo necesitaba, pero eso no lo detuvo. El delantero se unió al Tottenham, jugó a préstamo en la League One y Championship, y luego conquistó la EPL. Su habilidad para definir con ambos pies y de cabeza, su increíble eficiencia y cualidades de liderazgo lo convirtieron en una de las mayores estrellas del fútbol europeo. Harry marcó 280 goles con el Tottenham en todas las competiciones, pero eso no ayudó a los Spurs a ganar un título. Ahora juega para el Bayern Múnich, pero aún podría regresar a la EPL para convertirse en el máximo goleador de la historia de la liga.

1.º lugar: Alan Shearer (260 goles, 441 partidos)

Alan Shearer es el epítome del clásico delantero inglés. Comenzó su carrera profesional en el Southampton y luego pasó al Blackburn Rovers, donde ganó la Premier League y fue el máximo goleador en la temporada 1994-95. Con los Riversiders, Shearer promedió casi un gol por partido: 112 goles en 138 encuentros. Sin embargo, su mayor fama llegó con el Newcastle United, su club natal. Con la camiseta de las Urracas, Alan alcanzó los 260 goles en la EPL. Sus potentes disparos e intuición perfecta para posicionarse lo convirtieron en el estándar de un delantero. Shearer logró el éxito sin jugar en clubes grandes, y su lema era simple: “Nunca te cansas de marcar goles.”

Sé parte de la historia que se escribe hoy. Apuesta en los partidos de la EPL en la plataforma de 1xBet, donde encontrarás una amplia selección de juegos con las cuotas más altas y gana junto a tus ídolos del fútbol.

Recuerda que las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, pero 1xBet anima a las personas mayores de 18 años a jugar de manera responsable.