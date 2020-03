Robaron dos veces en tres días un bar sobre Ruta 9: se llevaron cigarrillos y cervezas

El bar y minimarket Box ubicado en Ruta 9 y Alberdi está cerrado al público desde que entró en vigencia el decreto municipal ante los cuidados para evitar contagios por coronavirus. Sin embargo, entre el sábado y lunes fue víctima de dos robos que le provocaron daños calculados en $20.000 sólo de rotura de vidrios. Quizás lo más curioso es lo que se llevaron los ladrones: cigarrillos y cervezas.

“Nosotros no dejamos nada de valor, plata no tenemos nunca”, contó a El Roldanense Gabriela una de las titulares del comercio y agregó: “Siento mucha impotencia, no duermo tranquila porque por más que el seguro me lo pague, no me va a pagar cuatro roturas de vidrio en un mes. Además tengo que tener la plata en el momento porque el vidriero necesita cobrar y no puede esperar que el seguro me lo reintegre, y nosotros estamos sin trabajar por la cuarentena”.

En la esquina hay una cámara de vigilancia la cual no registró a los intrusos ya que no enfoca al lugar por donde ingresaron. En tanto, están intentando ver si en los registros de las cámaras de un comercio cercano pueden llegar a observar a los responsables del atraco.