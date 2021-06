Dejó su camión estacionado en la playa detrás de la GUR y le robaron insumos por $90.000

El conductor de un camión Volkswagen 17220 sufrió este lunes un lamentable robo cuando dejó el vehículo estacionado en la playa ubicada detrás del destacamento de la GUR sobre la ruta 9.

Hernán se contactó con El Roldanense para comentar lo sucedido: «A los camioneros de Roldán nos dicen que a los vehículos de porte ancho no los dejemos adentro del casco urbano, es por eso que a la noche lo traslado a la playa del centro de camiones que está ubicado detrás de la GUR, pero este lunes me abrieron el acoplado y me vaciaron el cajón con lo que ajusto las cargas, la catrasca y además me robaron el auxilio con llanta, que hoy en día sale más de 90.000 pesos».

“Soy chofer y esto es una situación que no se aguanta más. Se corría un rumor de que en ese lugar te roban las cosas pero tampoco tengo opción de dejar el camión en otro lado”, sostuvo el trabajador y se lamentó: “Ahora tengo que trabajar un mes gratis para poder reestablecer todo lo que me robaron, porque el patrón me lo hace pagar a mi”.

“Vengo viendo hace un tiempo que muchos colegas vienen sufriendo robos de luces, ruedas, vigias, baterías, etcétera. Hoy me tocó a mí, con la suerte que unos colegas me avisaron y no llegaron a robarse nada, pero me habían aflojado una rueda del acoplado con el fin de robarla”, relató Nicolás, otro trabajador en su perfil de Facebook.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que se roben todo el sacrificio que hace cada transportista? ¿Hata cuándo van a dejar sin trabajo a gente que mañana tiene que salir a ganarse el pan de cada día?”, se preguntó y, al igual que su colega recordó que los transportistas de la ciudad “dejamos los camiones en la playa porque sino nos hacen multas. Ahora queremos que se hagan cargo de esta situación”.