Roldán canta: una iniciativa original para pasar la cuarentena con música

Mucho tiempo en casa puede ser aburrido, pero también resulta un buen escenario para que aflore la creatividad de algunas personas que idean maneras divertidas de pasar el tiempo. Una de estas propuestas es Roldán canta, una iniciativa que surgió de parte del roldanense Martin Da Campo y que propone que los participantes se filmen cantando o tocando una canción desde sus casas que luego es editada, saliendo todos juntos es un mismo video.

La idea es que aquellas personas que quieren participar definan una canción y luego se filmen cantándola o tocándola con la guitarra, el piano y cualquier instrumento que deseen. Después se hace un trabajo donde los fragmentos de cada filmación se editan y aparecen todos juntos en un video, formando una pieza única, con distintas voces e interpretaciones.

“Yo arranque con unos temas, pero la idea es que se sume toda la gente que quiera cantar, no importa el género, el sexo ni la edad. Es una propuesta para no aburrirse tanto en casa con la cuarentena y lo bueno es que encontramos a muchos cantantes que no conocíamos”, señaló Da Campo.

Roldán Canta ya tuvo dos ediciones, el primero fue el lunes pasado con un cover de la banda Airbag del que participaron algunos roldanenses como Gustavo Siniani, Gerardo Da Campo y el propio Martin, que edita los videos en la casa junto a su novia Marina Lescano. El segundo se realizó el miércoles, con Rubén Lescano interpretando la Chacarera del Rancho.

Aquellos que quieran sumarse pueden contactase a través de Facebook: