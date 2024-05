Roldán fue elegida como sede del evento industrial más importante del año: el almuerzo de Fifse

El próximo viernes 13 de septiembre por primera vez en su historia Roldán será epicentro del gran encuentro industrial del año: el almuerzo de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), donde recibirá a 600 industriales de distintas parte de la provincia, los principales directivos de Fisfe, representantes de fuste de la Unión Industrial Argentina (UIA), figuras de la política nacional, provincial y local y numerosos medios de comunicación, entre otras presencias destacadas.

“Para poder llevar adelante esta ardua tarea, se conformó un equipo de trabajo entre directivos de la unión local Unempir y autoridades municipales, a quienes agradecemos por la predisposición y gestión. La idea es imprimir a todos los asistentes lo que es Roldán: Una ciudad industrial y con mucho por crecer”, destacó Román Guajardo, directivo de Unempir y la Unir y Fisfe.

“Que Roldán sea elegida como sede del evento industrial anual más importante de Santa Fe, es fruto de un trabajo muy largo que se viene llevando adelante desde Unempir, de los destacados dirigentes que la unión tiene en las entidades provinciales y nacionales y también tiene que ver con la historia industrial de nuestra ciudad, que no se inició con la constitución de la Unión si no que mucho tiempo antes. No tenemos dudas que la industria está en el ADN y la cultura de los vecinos de nuestra ciudad”, sumó.

Roldán es una ciudad industrial, cuenta con más de 60 establecimientos industriales, los cuales generan más de 1000 puestos de trabajos directos y se calculan unos dos mil indirectos más. Estos números erigen a la industria roldanense como el sector productivo de la ciudad que mayor cantidad de puestos trabajo genera.

La variedad de industrias que componen el complejo industrial roldanense es muy variada, aunque las industrias metalmecánicas representan el 30 % del total de los establecimientos industriales. Dentro de ellas, es decir las metalúrgicas, se destacan dos polos industriales que nos destacan a nivel nacional: Roldán es el principal fabricante de tanques cisternas del país, dado que 7 de cada 10 unidades que circulan por las rutas argentinas han sido fabricadas en Roldán y también es un polo modelo de fabricación de maquinaria para frigoríficos contando con varias plantas de ese tipo.

Otro lujo que se puede dar la ciudad y que la ponen en un selecto grupo, es que es una de las ciudades de Santa Fe que cuenta con plantas biotecnológicas y de producción de biocombustibles. El resto lo componen industrias alimenticias y de bebidas, industrias químicas, industrias de instrumental médico, industrias plásticas, de productos de la construcción, Maquinaria Agrícola, Maquinarias y equipamiento industrial, remolques y acoplados, generadores de energía, Textiles y Agroquímicos.

“En cuanto al tamaño promedio del entramado fabril nuestro, este es por excelencia pyme y de dirección familiar, aunque también hay empresas de otros países o con accionistas de destacada trayectoria a nivel nacional que han elegido esta tierra para desarrollar sus unidades negocios”, destacó Guajardo.

La ciudad cuenta con tres zonas geográficas de emplazamiento de industrias. La mayor cantidad de establecimientos se encuentra concentrada en el extremo norte de la ciudad, donde entre el área y el parque industrial se encuentran casi un 60% de las plantas fabriles y un 40% en otras partes de la ciudad. En la provincia de Santa Fe, hay alrededor de medio centenar de parques o áreas industriales reconocidas, siendo la segunda provincia a nivel nacional en esa materia y nuestra ciudad tiene la virtud de figurar en esa lista.