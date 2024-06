Roldán: quiso vender una heladera por Facebook e intentaron estafarla a través de Mercado Pago

Las denuncias por la seguidilla de estafas virtuales se acumulan y se dan cada vez con mayor regularidad. Esta semana se unió a la lista el caso de una vecina del barrio La Posta que se percató de que intentaban timarla cuando puso a la venta una heladera por Facebook y logró zafar de la situación. En diálogo con El Roldanense, detalló cómo fue la maniobra para alertar a los ciudadanos locales y evitar que más gente caiga en este tipo de engaño.

“Publiqué una heladera antigua en Facebook, a la venta por $150.000. Me llamó una persona al número que dejé y me pidió que borrara la publicación, ya que la iba a comprar porque era dueña de un campo y a los empleados se les había quemado la que tenían”, comenzó con el relato. “Al rato me llamó nuevamente para pedir mi ubicación y un alias para transferir una seña. Dijo que supuestamente me iba a enviar $50mil, pero que por error hizo una transferencia de $500.000”, expresó.

Fue en ese momento que le dijo a su pareja que era raro que alguien se equivocara de semejante manera. “Querían que yo entrara a Mercado Pago para pedir un crédito de $500.000, hacer una transferencia al alias que me enviaran y así saldar esa plata que supuestamente habían mandado por error y nunca me impactó”, agregó. “Me hizo ruido la situación, les dije que no, me dijeron que iban a bloquear mi cuenta si no seguía los pasos, les corté y les dije que ya sabía el jueguito que querían hacer. Desde ahí no me llamaron más”, explicó.

Lejos de perder la calma, la vecina no se dejó llevar por el apuro y prioriza que la gente conozca estos mecanismos para no caer en estafas. “Lo hago público para que todos los roldanenses estén al tanto de que Mercado Pago no te va a llamar para que pidas un crédito y así realizar una transferencia voluntaria”, manifestó. “De esa forma me iban a bloquear la cuenta, aunque todo me sonó raro y por eso digo que hay que estar atento”, aseguró.