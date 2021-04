Roldán tiene un nuevo Centro Territorial de Denuncias y suma dos en la ciudad

La ciudad dispone de un nuevo Centro Territorial de Denuncias, el segundo si se tiene en cuenta el que está instalado en el casco urbano. Fue inaugurado durante el mediodía del lunes en el Distrito Municipal de Tierra de Sueños 3, que está ubicado en el boulevard homónimo al 3413 y, a su vez, abrió las puertas el último domingo. “Todos los vecinos del barrio podrán hacer cualquier tipo de denuncia”, dijo el intendente José María Pedretti, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Jorge Lagna.

Frente al micrófono, llamó a que la ciudadanía denuncie los hechos que suceden en la ciudad. “Cuando me reunía con algún funcionario, siempre miraban las estadísticas y estas eran muy bajas. Los delitos que no se denuncian no existen. Desde ahora, cualquier delito familiar o de violencia de género no tendrá demora en ningún aspecto”, apuntó.

“Hace tiempo soñábamos con esto. Nos pusimos una meta que iba a tener etapas. Ahora comienzan las otras cuestiones en Tierra de Sueños 3. Empezamos el mejoramiento de pavimento y habrá sorpresas para el barrio”, amplió Pedretti antes de desanudar la cinta que dio apertura al espacio.

Cómo funcionará el centro

El nuevo Centro de Denuncias abrirá de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, y contará con un número telefónico que se publicará en la página web de la municipalidad y atenderá en cualquier horario. “Se podrá hacer cualquier tipo de denuncias, incluso aquellas que son por violencia de género o que incluyen lesiones. Además, la revisión médica forense tendrá lugar en el dispensario que se halla a pocos metros del centro. Hasta hoy, estas se hacían en Rosario y ahora se podrán hacer acá”. explicó Paula Minucci, secretaria legal y técnica de la Municipalidad, a El Roldanense.

“Hoy en día, hay dos centros territoriales de denuncias en la ciudad. Uno es el del casco urbano, que se va a trasladar próximamente al edificio de la fiscalía, y este va a funcionar aquí para todos los habitantes de este barrio y los linderos”, precisó la funcionaria. También, especificó que ambos espacios trabajarán de forma conjunta para una tramitación mucho más rápida. “La fiscalía permite un acceso directo y mucho más breve”, dijo.

Al igual que el intendente, Minucci también llamó a que las personas denuncien lo que sucede para que así la ciudad tenga mayores instrumentos. “En el sistema de ley, todo lo que no se denuncia no existe. Todas las mejoras que uno necesita, sean más móviles policiales, patrullas, motocicletas, incluso la apertura de este tipo de centros, van de las mano con el índice de criminalidad que hay en la ciudad. Si la gente no denuncia, tenemos menos recursos”, expresó.

“Pedimos que todos vengan a denunciar para tener los índices actualizados y reflejar la realidad. Es muy importante trabajar en eso para tener más herramientas y así prevenir o erradicar los delitos”, destacó la funcionaria. Al mismo tiempo, señaló que en uno o dos meses habrá una estadística fehaciente sobre la cantidad de denuncias. “En este momento, en materia de seguridad, hay un incremento delictivo, y lo que queremos es que eso quede reflejado”, expresó.