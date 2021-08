Empezó como un pasatiempo y ahora montó su propio local que es tendencia

Luciana, hace algunos años atrás tenía como sueño tener un local de venta de indumentaria. Hoy en día, y luego de mucho esfuerzo tiene su propio local con prendas que merecen una segunda oportunidad. El Roldanense dialogó con la emprendedora, quien relató cómo fue el crecimiento y qué le significa vivir de lo que más le gusta.

‘‘Siempre me gustó el rubro de la venta de la ropa y antes de la pandemia comencé a trabajar en el garage de mi casa con un proyecto que en ese momento lo tenía como hobby, que era vender ropa usada, luego lo comencé a realizar con mucho éxito y las personas del barrio se fueron enganchando día a día y así nació mi emprendimiento: @feriabigcloset’’

’’A partir de ese boom de las ventas decidí abrir mi propio local. Arranqué muy de a poco, con pocas prendas hasta que me fueron pidiendo más cosas y allí tuve que agrandar el local, para poder seguir brindando las mejores opciones’’, señaló Luciana y agregó: ‘‘Estamos en un momento en donde las vestimentas nuevas son muy caras, entonces muchas personas se vuelcan a buscar ropa seleccionada de muy buena calidad’’.

‘‘Todas las prendas las traigo en consignación desde Rosario y están en excelente estado, y a un muy buen precio. El local se caracteriza por tener ropa muy moderna para las mujeres, los adolescentes, los niños y los hombres. Pero también tenemos ropa nueva de diferente talles y modelos’’, explicó la emprendedora y al mismo tiempo sumó: ‘‘Una familia entera se puede vestir con lo que tenemos, dado que abarcamos la mayor cantidad de prendas para todas las edades’’.

‘‘Esta tendencia de venta de ropa usada está en auje en diferentes puntos del país y cada vez son más las personas que deciden comprar las prendas de marcas que estén usadas, pero en buen estado. En Roldán estoy muy agradecida a todas los vecinos y personas que me apoyaron durante todo este tiempo, me llena de felicidad poder vivir de lo que me gusta’’, agregó.

Por último Luciana, detalló: ‘‘Los invito a todos a conocer mi local que esta ubicado en Bulevard Esperanza 538, Tierra de sueños 3 y atendemos al público de miércoles a sábado de 10 a 13 hs y por la tarde de 16 a 19 hs y los domingos únicamente por la tarde de 16 a 19 hs’’

Visitala en su instagram: @feriabigcloset