Salía de su casa para ir a trabajar y le quisieron robar la moto con un arma blanca

Un hombre fue amenazado esta mañana en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos, cuando dos jóvenes le quisieron robar su moto con un arma blanca. Sucedió a primera hora de este viernes, al momento en que el damnificado se dirigía hacia su trabajo y recién había salido de su casa.

“Estaba bajando la vereda, venía despacito y estas personas salieron de atrás de un cesto de basura. Uno de ellos se me tiró encima y me dijo que le dé la moto, yo me caí pero revolee la llave”, relató a El Roldanense. En ese momento, un auto se acercó al lugar y quienes quisieron llevarse el vehículo huyeron.

Tras el hecho, llamó a su pareja, quien dio aviso a la policía de lo sucedido. “A los 10 minutos vinieron e hicieron un patrullaje, pero no encontraron nada”, contó, y señaló que radicó la denuncia en la Comisaría. “Te deja un sabor amargo. Gracias a Dios no me hicieron nada y no se llevaron la moto, más allá de una rotura de plástico”, narró.