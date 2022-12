Salió media hora para ir a comprar la cena y cuando volvió le habían desvalijado la casa

(Material Exclusivo). Una vivienda ubicada sobre calle Amstrong en el barrio Tierra de Sueños 3 fue víctima de un robo bajo la modalidad de escruche el pasado viernes. ‘‘Se llevaron hasta los ahorros de unos de mis hijos que había juntado para su cumpleaños’’, describió el dueño de la casa.

‘‘El pasado viernes cerca de las 21hs salimos con mi señora y mis dos hijos de mi casa ubicada en Tierra Sueños 3, más precisamente en Amstrong y Eva Perón para ir a comprar algo para cenar, a la media hora regresamos al domicilio y nos encontramos con que nos habían ingresado a robar’’, comentó Marcelo en diálogo con El Roldanense.

‘‘Cuando estábamos ingresando, observo un televisor en el piso y escucho que salen corriendo y ahí me termino de dar cuenta que me habían roto las rejas de la parte de atrás y que los ladrones ingresaron por la puerta balcón. Al entrar a la casa me encuentro que tenía todo revuelto y que se habían llevado las computadoras mía y de mi señora, se llevaron una Xbox con todos sus accesorios, una notebook vieja, dinero en efectivo y hasta los ahorros de unos de mis hijos que había juntado en su cumpleaños. Además, estaban desajustando el televisor que tenemos amurado a la pared para llevárselo y también habían preparado las diferentes mochilas nuestras para llevarse otras cosas’’, relató la víctima.

‘‘Mi vecino de enfrente tiene cámaras y pudimos observar que al menos eran dos ladrones los que entraron a mi casa y sospechamos que había un tercero que estaba haciendo de campana y en un auto para llevarse las cosas que me robaron’’, agregó.

‘‘Yo había escuchado que esta modalidad de escruche sucedía si las personas dejaban las casas libres durante un periodo de vacaciones o algún tramo del día, pero lamentablemente a nosotros nos pasó en tan sólo media hora que fuimos y volvimos de comprar la cena de ese viernes’’, se lamentó y agregó: ‘‘Nos quedamos con un susto muy grande por lo que nos sucedió, si bien hicimos la denuncia ante la comisaria quiero alertar a la población de que estén muy atentos porque en cualquier momento les puede suceder algo parecido a lo que me paso a mi’’.