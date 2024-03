Salir del agujero interior: Espacio Flow abre en Roldán un taller de teatro y expresión musical para adultos

Con un día a día cargado de horarios y responsabilidades, postergamos el momento de disfrute o lo dejamos sólo para el fin de semana. Flow Espacio Creativo se propuso rescatar la importancia que tiene la expresión artística en las diferentes facetas de la vida adulta y larga en abril un taller pensado exclusivamente para romper con la rutina y poder -al menos por un momento- salir del agujero interior.

Con esa premisa, el espacio ubicado en el barrio Acequias del Aire, Roldán, abrió esta semana la pre-inscripción para su taller de Teatro y Expresión Musical para adultos, el cual tendrá comienzo formal a partir de abril, con cupos limitados. Para inscribirse y no perderte la oportunidad tenés que ingresar a su página web haciendo clic acá y completar el formulario.

“Tanto con estos talleres como con los de canto, guitarra o cualquier otro instrumento, la idea es brindarles también a los adultos espacios para poder expresarse, para poder soltarse, comunicar, que sea un momento de disfrute, de conexión con la música y con su lado artístico. Eso lo venimos haciendo con los niños, pero este año nos propusimos brindarles espacios a los adultos para poder encontrarse y conectarse con la música, algo tan necesario en nuestras rutinas con tantos horarios y responsabilidades: poder encontrar ese espacio para distenderse y disfrutar y que sea un lugar de encuentro con otros que estén en la misma búsqueda”, contó Carolina, una de las profes al frente de Flow.

El taller de teatro y expresión corporal está cargo del profe @santi.vanpoeke: “Va a ser un lugar donde todo está permitido para jugar, para aprender a desenvolverse y aprender a decir lo que muchas veces no se puede expresar pero que nuestro cuerpo y nuestra voz comienzan a hacerlo, incluso nuestros movimientos expresan lo que muchas veces no podemos decir. Es un taller no solo para quienes quieran dedicarse al teatro sino para todo aquel que quiere superarse en las barreras que lo limiten en la expresión, por eso esta abierto a quienes estén aprendiendo un instrumento, o a cantar, o realizan cualquier disciplina artística y necesitan desarrollar la expresión corporal, facial o vocal”, explicó el profe.

Algo similar ocurre con la expresión musical, a través de la cual se busca que el alumno aprenda a vivir la música y a expresarla a través del canto, de un instrumento, del cuerpo, no ya desde la técnica o mecánica sino expresarse a través de ella.

“Los talleres se pueden combinar e ir armando su propia experiencia dentro del espacio: combinar canto con guitarra, o canto con teatro y expresión musical”, agregó Carolina.

Instagram: @flowespaciocreativo

Web: https://flowespaciocreativo.com.ar/