Se arma la interna oficialista: el socialismo va con lista propia y ya tiene candidata al Concejo

A poco menos de un mes del cierre de listas, el Partido Socialista de Roldán se anota como alternativa para participar de las próximas elecciones a concejal e intendente. Si bien hay un solo nombre confirmado, el de la ex edil Maira Leiva como candidata a tener nuevamente una banca en el Concejo, el espacio hizo oficial que competirá por la interna dentro del Frente Unidos. En diálogo con El Roldanense, hicieron referencia a sus propuestas y explicaron cómo ven a la ciudad hoy. “Queremos tener una participación activa”, dijeron.

“Venimos desarrollando actividades desde hace muchísimos años en Roldán, así sea en diferentes espacios u organizaciones vecinales, y también formamos parte de instituciones de la ciudad”, contó en primera instancia Marcelo Bargellini, en representación del socialismo local. “Se siguen incorporando personas al grupo de trabajo, se acercan a nuestro espacio por la forma de trabajar, de construir y de dar participación a los vecinos. Creemos que tenemos gente que puede sumar a los distintos espacios de gestión”, describió.

A su lado, Maira Leiva señaló que en anteriores elecciones hubo intentos por elaborar listas en conjunto con otros sectores de Unidos, como el oficialismo actual, aunque no hubo acuerdo. “Durante los primeros dos años de la gestión estuvimos en el Concejo, tuvimos paciencia en algunos temas en particular y entendimos que, después de 20 años de gestión de una sola persona, era un marco complicado”, relató. “Tratamos de aportar ideas y críticas constructivas, pero pasaron casi cuatro años y todavía encontramos diferencias con el gobierno local. Nos cuesta acercarnos”, dijo.

Por su parte, Sebastián Bonfiglio, asesor de la Cámara de Diputados del bloque socialista, hizo énfasis en consolidar el espacio local. “Desde nuestra identidad, con los atributos y la capacidad que tenemos, nuestro expertise, las organizaciones culturales o barriales donde estamos trabajando, tenemos una propuesta para ofrecer a la comunidad de Roldán”, manifestó. “Podemos interpelar algunos lugares de manera propositiva y ofrecer a la sociedad una mirada distinta, dado el nivel de participación con el que contamos. Queremos que nos tengan en cuenta”, señaló.

Dentro de la interna, Leiva destacó medidas de la gestión Escalante, aunque también se diferenció en las formas. En ese sentido, remarcó “el trabajo en Medio Ambiente, la pavimentación de calles, la mejora del transporte y la colonia de adultos mayores”, entre otros aspectos, pero en paralelo hizo saber su desacuerdo en torno a diversas cuestiones. “Por ejemplo, sigue habiendo precarización laboral, hay trabajadores de la Municipalidad que ganan entre $80.000 y $100.000 por semana sin contar con obra social. Para nosotros es un tema importante”, aseguró.

“Creemos que la forma de gobernar debe ser más abierta. Hay que buscar maneras para hacer participar a los vecinos en las decisiones dentro del plan estratégico de la ciudad y cuáles son sus prioridades. Muchas veces la gestión se maneja de forma muy personal”, puntualizó Bargellini. “El proceso que se dio a partir del cambio de gobierno es positivo, por eso nosotros integramos el frente. Esta es una gestión que es mejor a la anterior, la compartimos, pero existen cosas que se deben mejorar”, coincidió Bonfiglio.

Precisamente, Bonfiglio afirmó que “Roldán tiene su historia”, pero en simultáneo aseveró que “es joven en términos de desarrollo social, económico y productivo”, y rescató su margen de crecimiento. “Ha venido mucha gente que migró desde Rosario, son parejas jóvenes y harán que dentro de muy poco tiempo haya muchos chicos en la ciudad. Esos chicos merecen un espacio de participación”, puntualizó. “Es momento de generar una agenda a partir de lo que creen los jóvenes, son el futuro y quienes tienen las nuevas propuestas”, expresó.

En sintonía, Leiva opinó por el mismo lado. “Escuchar a los jóvenes es fundamental. Es la principal crítica que hacen ellos a la clase política, a nivel general. Después, desde el otro lado escuchas que no les interesa, pero no es así y lo hemos demostrado. Hoy, en Roldán no se sienten integrados desde ningún espacio”, justificó. “Incorporamos a los Jóvenes Socialistas porque ellos lo demandan y quieren espacios de participación. Es importante generar un espacio de escucha, donde ellos creen sus acciones”, profundizó Bargellini.

De cara a las elecciones primarias, señalaron que las expectativas son buenas. “Si nos miramos cuatro años atrás, hoy somos muchos más. Creamos un grupo diverso con experiencia integrado por médicos, trabajadores, abogados, vecinos, y jóvenes que se suman”, planteó Bargellini. “Más allá de los números que alcancemos, nuestro objetivo es militar una idea sobre la que estamos convencidos y nos permite crecer. Queremos mostrarnos como alternativa y consolidar nuestros valores. Cada vez son más las personas que nos escuchan”, esgrimió Bonfiglio.

“Lo importante es marcar agenda, algo que conseguimos cuando estuvimos en el Concejo. De todos los proyectos que presentamos, los que salieron fueron por unanimidad”, valoró Leiva. “Hemos puesto en agenda muchos temas que nunca se habían tocado en la ciudad como parto respetado, el feminismo, la violencia de género y la problemática de la educación superior en Roldán. Esas cuestiones se debatieron mucho, estamos para proponer ideas y en su momento lo hicimos”, puntualizó quien encabezará la lista a concejales.