Se le perdió el gato y ofrece $20.000 de recompensa a quien lo encuentre

“El 30/12/19 perdimos nuestro gato de 4 años en Roldan, garita 6, calle San Geronimo al 400. Su nombre es ENKI y tenía puesto un arnés rojo. Soy consciente de que ya paso mucho tiempo, pero no quiero perder las esperanzas”, cuenta el dueño del gatito que se extravió a fines del año pasado, aun esperanzado.

Como incentivo para que diferentes personas colaboren en su búsqueda ofrece $20.000 de recompensa a quien logre llevar al animal de vuelta.

“Lo busqué muchísimo, pero no lo pude encontrar. Algo que realmente me pareció muy raro, porque él responde a su nombre. No es cualquier gato, es un gato realmente especial. Todos estamos muy tristes, no se perdió una mascota, se perdió un miembro de nuestra familia”, agregan.

“Estoy seguro que alguien lo tiene, devuélvanlo por favor. Estamos desesperados porque no está acostumbrado a estar solo”, piden por último y dejan números de teléfono para contactarse en caso de que alguien tenga alguna novedad del animal: 3413891414 o 3416687223.