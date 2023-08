Se mudó desde Buenos Aires y apostó por la ciudad con un innovador centro de masajes

A cinco meses de haberse mudado a Roldán, proveniente desde Capital Federal, Diego Hernández decidió apostar por la ciudad e inauguró un centro de masajes innovador, con diferentes comodidades y variedad en su atención diaria. Si bien inauguró hace sólo un mes, continuamente piensa en reunir técnicas de vanguardia para seguir desarrollando su espacio. En diálogo con El Roldanense, brindó mayores detalles sobre su área, los tratamientos que realiza y cómo se lo puede contactar.

“Abrimos un gabinete en el que brindamos masajes relajantes, deportivos y descontracturantes”, expresó Diego en primer lugar. “Está ubicado dentro de un domicilio súper lindo y amplio, con un patio hermoso, situado en una de las habitaciones del ingreso”, señaló. En sintonía, contó que el lugar está ambientado en temperatura y olfato, y añadió que pronto incluirá una pistola masajeadora para relajación y recuperación muscular.

En el mismo orden, dentro del gabinete brinda masajes terapéuticos, realiza drenaje linfático y hace tratamientos de lesiones. “Lógicamente, en ese caso tiene que haber una base médica que te derive al masaje. Hay kinesiólogos que nos usan como medio para rehabilitaciones”, puntualizó. “No trabajamos puntualmente los desgarros sino las recuperaciones que indique un profesional”, detalló. Además, aseguró que “pronto vamos a implementar ventosas y una técnica conocida como auriculoterapia”.

Diego había hecho cursado estudios relacionados a su labor actual mientras vivía en Buenos Aires, aunque por entonces tenía otra profesión. “No me daban los tiempos para hacerlo. Una vez que me mudé acá, decidí realizar este emprendimiento con la indemnización de mi anterior trabajo”, comentó. “Por suerte, arrancamos bien, pero me gustaría darle impulso con la gente de Roldán. Quiero generar más fluidez con las personas de acá”, argumentó.

Así como viajaba seguido hacia Rosario o Roldán, Diego eligió asentarse definitivamente aquí a comienzos de año. “Estuve viendo las posibilidades de la ciudad y no encontré un lugar que ofrezca lo que tenemos, con la ambientación que logramos en el gabinete y su ubicación. Y creo que no hay muchos masajistas”, contó. Actualmente, trabaja de lunes a viernes: “martes y jueves hacemos el horario de 8 a 17 horas, mientras que los restantes días son de 8 a 20”, especificó.

Para pedir un turno, es necesario escribir al número 1168018551 o enviar un MD a @diegohmasajes.