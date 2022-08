Se pusieron duros con las multas por mal estacionamiento: qué dice el Código de Faltas

En diferentes grupos de whatsapp se arman debates interminables desde hace un tiempo ante el endurecimiento aplicado por el municipio respecto a las infracciones de tránsito y las que más malestar generaron son las multas por mal estacionamiento. Sin embargo, desde el Tribunal de Faltas remarcan que no se hace más que aplicar el Código de Faltas, una ordenanza que está en vigencia desde el año 1990 en la ciudad.

Si bien la normativa sufrió modificaciones con el correr del tiempo, en el caso de las prohibiciones respecto a las normas de tránsito no fueron tocadas, de modo que hace más de 30 años que están vigentes.

“Que nunca se haya controlado, no quiere decir que está mal lo que se está haciendo ahora”, destaca la jueza de Faltas Melisa Gilardoni al tiempo que hace una salvedad: “Lo que hicimos fue durante un período dejar un aviso de que no se estaba haciendo multa sino una notificación, donde se aclaraba por qué estaba mal estacionado el auto, una especie de invitación a cumplir con la normativa. Después de eso, a quienes venían a explicar su situación al juzgado no se les cobraba la multa sino que se los apercibía. Como son cosas que no se controlaron nunca, teníamos que contemplar eso, pero esa etapa ya terminó”.

Respecto a las faltas más comunes que se encuentran diariamente los agentes se cuenta el estacionamiento sobre las líneas amarillas o en ochavas y el estacionamiento frente a la Sportiva, que debe ser en retroceso y lo hacen de frente.

Otro de los casos es el estacionamiento en el sentido contrario al que corre la calle, así como en las subidas de las casas ya que eso se considera vereda, y estacionar sobre la vereda está prohibido.

Según indicaron desde el Tribunal, las multas por mal estacionamiento se sancionan con el pago de 40 litros de nafta súper fijada en un valor de $132.50 que es el que pone la Provincia de Santa Fe. Sin embargo, el pago voluntario significa una quita del 50%, es decir que abonan 20 litros de nafta.

Otras infracciones

Gilardoni manifestó también que otro tipo de infracciones frecuentes que deben sancionar son: el depósito de materiales de construcción en la calle, el no desmalezamiento del lote (sobre el cual pesa una multa de 200 litros de nafta, $26.500); y el desagote de piletas o tanques en la vía pública (sobre el cual pesa una multa de 300 litros de nafta, $39.750).

Respecto al desmalezamiento, el titular del lote no sólo debe abonar la multa sino también el desmalezado que realiza la Municipalidad sobre ese terreno. “Los que están abiertos, se entra y se corta directamente. Para el resto estamos consiguiendo la orden de allanamiento para entrar y cortar igual”, contó la funcionaria judicial.