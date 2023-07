Se robaron por tercera vez en la semana los cables y dejan a un negocio sin poder trabajar

El lunes, el miércoles y hoy viernes, la zinguería Metal 10, ubicada en Dulcinea del Tobozo al 2258, barrio Don Quijote, no pudo abrir sus puertas normalmente. El motivo: se robaron los cables de la trifásica que alimentan al negocio, lo cual impide que puedan levantar la persiana, usar las máquinas, atender clientes o simplemente usar la computadora para facturar o revisar stocks.

“Sinceramente la impotencia que se siente es imposible de poner en palabras. Esto implica que cada mañana no podamos trabajar hasta el mediodía que el personal de la EPE venga y conecte los cables”, contó indignada Rosana, la dueña del negocio. El procedimiento ya se lo conocen de memoria: llaman a la EPE para avisarles, realizan la denuncia policial, y luego a esperar a la cuadrilla, la cual por ser un negocio les da prioridad.

Un dato no es menor: el lugar está ubicado a muy pocos metros del cruce de las rutas 9 y A012, donde se encuentra el destacamento policial del Comando, pero ni eso les importa a los delincuentes.

“Nos cortan el cable de trifásica que nos afecta a nosotros por las máquinas, es más grueso, el de las casas que es monofásica no lo cortan”, agregó Rosana y sumó: “Es imposible sentir tanta impunidad, sentirte tan desprotegido cuando sos quien labura, paga impuestos y contribuye a esta ciudad y a este país. No puede ser, no puede pasar esto”.