Se viene el debut: el equipo del Torito Herrera sale a la cancha

Juan Manuel Herrera se despierta a cualquier hora y sigue los Juegos Olímpicos de Tokio en todas las disciplinas. Se muestra entusiasmado con estos días de deportes full-time, y también se envalentona con el pronto comienzo de los Paralímpicos. De todas maneras, su actualidad lo encuentra inmerso en su propio equipo de quad rugby, que pronto comenzará a jugar, y los entrenamientos con la selección.

El próximo 4 de septiembre, Los Toros de Old Resian, el plantel que formó en Rosario y al que se abocó de lleno durante este año, jugará su primer partido. “Estoy a full con el gimnasio y metiéndole con el equipo nuevo de rugby”, dice a El Roldanense. La ida será en Santa Fe y ya hay una revancha en el calendario, a disputarse en alguna cancha rosarina que todavía no está definida. “Va a ser el debut de los chicos nuevos. Por ahora, torneos oficiales no hay, por eso hacemos amistosos oficiales con equipos que ya compiten a nivel nacional”.

Mientras tanto, sigue su preparación con la selección argentina de cara a la Copa América que se jugará en Colombia el próximo año. Además, cada día se vuelca a la pantalla para ver todas las competencias. En su momento, compitió para clasificar en los Preolímpicos de Toronto 2015 y los Panamericanos de 2019, aunque no se dio. No obstante, no baja la cabeza y se esperanza con que algún día el sueño se concrete: “Estuve en todos lados menos en unas Olimpiadas, es lo único que me falta. Ojalá algún día pueda llegar”.