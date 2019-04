Semana Santa con música en vivo, hamburguesas gourmet y costillar

La finca y bodega BordeRío llevará adelante propuestas gastronómicas para toda la familia y grupos de amigos para Semana Santa.

El próximo sábado 20 de Abril a las 19:00 se celebrará el Día Mundial del Malbec, con una propuesta para disfrutar de los Buenos Momentos: la noche, música en vivo, hamburguesas gourmet, intervenciones artísticas y los vinos BordeRío.

Y el domingo 21 de abril podrás celebrar Pascuas con tu familia, con un increíble costillar maridado con los vinos de la casa, en un lugar único y con actividades recreativas para los más chicos.

Día Mundial del Malbec

Espectáculo: comienzo: 19 hs

Show musical de Triple B Covers. La banda propondrá un paseo por éxitos de los 80’s y 90’s y de bandas como U2, The Police, Sting, The Cure, Beatles, Credence Water Revival, Soda Stereo, Gun’s and Roses, Rolling Stones, y otras.

Burguers & Wine:

Una experiencia gastronómica al aire libre con exquisita BordeRío Burger Gourmet con distintos toppings a elección y maridada con vinos y espumantes de la casa.

Arte: Los artistas Penny Agra y Gaby Schiavina deleitarán con su arte en vivo, utilizando vino BordeRío como pintura

Festejo de Pascuas

Almuerzo: Comienzo: 11:30 AM

Empanadas de carne cortada a cuchillo y cocidas al disco

Costillares al Malbec cocidos a la estaca

Mix de verduras y vegetales cocidos al rescoldo

Papas rústicas cocidas en horno de barro y aromatizadas con romero orgánico.

Ensaladas para armar

Postre Vigilante (Queso y dulce Batata/Membrillo)

Opción Menú Vegetariano/Celíaco con aviso previo únicamente de 48/72hs.

Datos de contacto:

Página Web: www.borderio.com

Facebook: https://www.facebook.com/BordeRio/

Teléfono / WhatsApp: +54 9341 681-2450