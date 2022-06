Sí, Prometo: así fue la jura de lealtad que hicieron alumnos de 4to Grado

La Plaza 25 de Mayo se colmó de alumnos de las diferentes escuelas de Roldán y ciudadanos en general para realizar la tradicional promesa de lealtad a la insignia patria en el marco de una nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de su creador, Manuel Belgrano.

Cerca de las 10.40 de este martes, el intendente Daniel Escalante leyó las palabras de rigor y los chicos de 4to Grado hicieron su parte: “Si, Prometo”, respondieron ante la pregunta del mandatario, quien también entregó diplomas a los colegios de la ciudad.

“Belgrano nos deja enseñanzas, porque en su larga trayectoria dejó en claro que los grandes objetivos están minados de derrotas, algunas difíciles de superar, porque siempre hay avances y retrocesos, pero cuando hay una idea, un proyecto, el mismo finalmente se alcanza. Es importante conocer esas enseñanzas, especialmente para tantos jóvenes que hoy vienen a rendirle lealtad a nuestra insignia patria, y a homenajear a Manuel Belgrano”, dijo Escalante en su discurso.

“Por eso les puedo decir que no le tengan miedo a las derrotas, no crean que los grandes objetivos solo se construyen con triunfos, sepan que hay nuevas oportunidades para retomar el camino, y que si tienen conducta, se preparan, y no pierden de vista lo que quieren, van a conseguir esos sueños. Cabe recordar que tanto en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma las pérdidas fueron totales, todo quedó en el campo de batalla, excepto la bandera que para que se perdiera era preciso que se muriera Belgrano”, finalizó.

Por su parte, el artista José Lardone entregó un cuadro de Manuel Belgrano pintado al malbec, la técnica que el mendocino radicado en Roldán patentó a nivel mundial, en tanto que el grupo de abuelos de la colonia de Adultos Mayores bailó al ritmo de La Sole mientras los chicos hacían flamear pequeñas banderitas celestes y blancas.