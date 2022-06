Si te está fallando Instagram, no sos vos, es Instagram

Si quisiste subir una historia a Instagram y no pudiste, no te preocupes. A muchos les pasó. Es que este martes se reportaron distintas fallas relacionadas a las fotos y videos: no se podían tomar imágenes por medio de la app, y en algunos casos había problemas para actualizar el feed y las historias.

Los usuarios hicieron la denuncia por medio de Downdetector, una plataforma digital que proporciona información en tiempo real sobre el estado de las aplicaciones más utilizadas. El mayor volumen de fallas se registró durante la noche de este martes, aunque persisten todavía hoy miércoles.

La curiosidad es que estos errores, que residieron en las fotos y en los videos, no formaron parte de una caída total de la aplicación. La plataforma cuenta con un mapa de calor que permite ver los lugares con mayores reportes y, por ende, mayores fallas. En Argentina se menciona a Rosario, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mar del Plata como los puntos de mayores focos.