Simularon ser trabajadores de la EPE e intentaron estafar a una familia de barrio Santa Teresa

Una familia de barrio Santa Teresa recibió en la tarde de este viernes un llamado de teléfono de personas que simulaban ser trabajadores de la EPE. La mujer que atendió la comunicación logró detectar que era una estafa y zafó. La charla quedó grabada.

‘‘Cerca de las 16.30hs de este viernes me llamó a mi celular una persona diciendo que era un empleado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que iban a hacer un corte de energía en la zona para cambiar unos cables y que estaban haciendo chequeos en los domicilios’’, relató la vecina de barrio Santa Teresa en dialogo con El Roldanense.

‘‘Luego me dijeron que me iban a mandar unos técnicos pero primero tenía que verificar un código que me iba a llegar por whatssap. Me mandaron el código (que no acepté, por supuesto), les pregunté el domicilio que les figuraba y a nombre de quién estaba, y cuando no supieron que decir, me cortaron la llamada’’, agregó.

‘‘A la media hora que me sucedió esto, se volvieron a comunicar conmigo y me hicieron el mismo cuento. Es importante que se sepa lo que están haciendo, porque cualquier persona puede caer en este tipo de estafas’’, cerró la vecina.

A continuación el audio de la llamada: