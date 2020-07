Se complica la vuelta a clases en el Anexo: faltan cargos y el edificio no está acorde

“No tenemos respuesta y todas las gestiones que iniciamos están frenadas. Con o sin pandemia no hay edificio y los cargos tampoco están, y eso es muy importante. En el protocolo que adoptó Santa Fe, el asistente escolar, el portero, cumple un rol fundamental y nosotros no lo tenemos, estoy yo sola”, contó a El Roldanense Silvina Callegari, directora del Anexo de la escuela Técnica.

Allí hoy concurren unos 120 chicos que cursan Primero y Segundo Año en dos cursos, y si bien previo a la pandemia ya venían con serios problemas edilicios, una posible vuelta a la presencialidad tras las vacaciones volvió a poner sobre la mesa la problemática de la falta de espacio, agravado por las nuevas condiciones que se requieren ante los protocolos establecidos a nivel nacional y provincial.

En febrero comenzaron las gestiones para el alquiler de un inmueble, sin embargo la gestión –en la que también estaba embarcado el Estado municipal-naufragó. “El inmueble en el que estábamos en tratativas, nos dijeron que estaba en la antesala de la ministra pero eso fue hace tiempo y después no tuvimos más noticias. Y en la última reunión con un supervisor, nos dijeron que cuando vuelvan las clases, nosotros no podíamos porque no cumplíamos con los requisitos para asegurar la salud de toda la comunidad educativa”, sumó Callegari.

“No podemos volver por falta de respuesta. Con o sin pandemia, no hay edificio, y los cargos tampoco están. Ahora bien, pasado este momento de aislamiento también tendríamos un gran problema porque no tenemos nada”, amplió la directiva.

Desde el año 2019 (junio-julio) la institución junto al municipio viene gestionando la creación de cargos (secretaria, preceptoria y asistente escolar) pero hasta el momento, no obtuvieron respuestas de parte del Ministerio de Educación.

“En síntesis, el Anexo no está en condiciones para volver a la presencialidad, dicho por autoridades ministeriales. Por esto y mucho mas, necesitamos que se sumen familias al trabajo/clase/virtual, porque así trabajaremos hasta fin del ciclo lectivo 2020”, informaron en su perfil de Facebook a toda la comunidad educativa.