Abrió un enorme patio cervecero en el límite de Funes y Roldán

Ubicado en la localidad de Funes, sobre la Ruta 9, entre la garita 16 y la 17, el salón de fiestas Arengo dejó de funcionar a finales de marzo, cuando el Gobierno nacional decretó el cese de eventos por la pandemia del coronavirus. Tras largos meses de parate, la crisis no pudo con el espíritu emprendedor de su dueño, Leandro, y es por esto que el empresario decidió reconvertir el enorme predio de 400 m2 en el nuevo y atractivo patio cervecero, Arengo Beer Garden, ideal para disfrutar del verano al aire libre.

«La inauguración la hice el fin de semana pasado y la verdad estuvo muy linda. Tenía mi salón de fiestas y no podía hacer nada, por eso se me ocurrió la idea de abrirlo al público, ofreciendo diferentes estilos de cerveza y comida casera de la mejor calidad. Además, de esta forma puedo darle trabajo a mis empleados que me acompañan desde hace mucho tiempo, algo que a mí sinceramente me parecía importante», señaló Leandro a El Roldanense.

Estos meses no fueron nada fáciles para el empresario que intentó buscarle la vuelta a la pandemia de muchas formas. Además de tener que reprogramar todos los eventos que tenía en agenda para el año que viene, a poco de decretarse el aislamiento lanzó un servicio de comida por delivery, pero el mismo no logró el éxito esperado y las deudas se acumulaban mes a mes.

«Yo tengo una empresa de catering propia con la que trabajo en todos mis eventos así que aproveché para empezar a vender diferentes tipos de comida. Con el delivery no me fue bien, pero ahora tengo expectativas, trabajo con un chef increíble que cocina todo casero y la idea es que la gente que venga pueda disfrutar de una buena bebida y acompañarla con comidas sencillas pero ricas y abundantes», destacó Leandro.

Por ahora el patio cervecero abrirá los viernes y sábados de 19:00 a 01:30 hs y los domingos de 19:00 a 23:30 hs. Quienes asistan podrán disfrutar de un enorme jardín, aunque el lugar también cuenta con espacio en su interior y capacidad para albergar alrededor de 60 personas, respetando los protocolos vigentes que limitan la afluencia del público.

Hay diferentes variedades de cerveza artesanal de la marca rosarina Kalbermatter y también opciones de tragos. En cuanto a comidas, la carta incluye diferentes tipos de pizzas, bastones de muzarella, rabas, picadas y lomitos con pan 100% casero, entre otras opciones. El empresario afirmó que su idea es realizar promociones que podrán incluir 2×1 en cerveza o en pizzas como forma de atraer clientes y cuidar sus bolsillos.

Quienes quieran enterarse de las novedades del espacio o contactarse con su dueño pueden hacerlo en su instagram: https://www.instagram.com/salonarengo/. También pueden contactarse para realizar reservar y consultas al: +54 9 341 342-9251.