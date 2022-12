Son padre e hijo, llevan el ciclismo en la sangre y enorgullecen a Roldán

Por Aquiles Cadirola

El deporte amateur tiene de estas historias que son dignas de contar, que inspiran, que brindan enseñanzas que no hay que olvidar nunca y se deben tomar como ejemplo. Toda actividad de este tipo, que se desarrolla a pulmón, enaltece el sacrificio, el esfuerzo, el amor propio, la superación, y tantas otras cualidades que se necesitan para alcanzar metas que parecen imposibles en las condiciones que compiten tantos atletas en Argentina.

Ricardo Bustos y Martín Bustos son padre e hijo roldanenses, el primero de 74 años y el segundo de 45, los dos comparten la pasión por el ciclismo, entrenan juntos, se apoyan y se impulsan hacia adelante para seguir pedaleando en busca de sus sueños. Recientemente fueron distinguidos por el Concejo de la ciudad con la “declaración de interés deportivo” en reconocimiento de las carreras de ambos y sobre todo luego de sus grandes resultados en el Campeonato Argentino que se realizó del 8 al 12 de noviembre pasado en Mar del Plata.

Mientras Ricardo se consagró campeón nacional en la categoría E1 en la prueba 1500 m. persecución y como subcampeón nacional en 500 m. partida detenida, Martín logró el 4° puesto en categoría B2 en 3000 m. persecución, 5° puesto en 750 m. y 5° puesto en vueltas puntuables. “El ciclismo es una actividad deportiva individual o grupal pero fundamentalmente amateur. Que deportistas como Ricardo y Martín son ejemplo para nuestros jóvenes, y estímulo para otros a quienes les interese el ciclismo como deporte. Que el ciclismo es una actividad física que promueve hábitos saludables, mejora patologías como la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión arterial y es de fácil acceso para la población en general. Por ello, en uso de sus atribuciones, el Honorable Concejo Municipal”, les otorgó esta importante distinción.

En diálogo con El Roldanense, Martín contó cómo fueron sus inicios y cuándo nació su pasión por el ciclismo: “La primera carrera que corrí fue el 6 de febrero de 1982 en el estadio Municipal de Rosario. Me acuerdo porque cumplía cinco años. Mi viejo siempre fue ciclista y empecé a correr porque él me metió la pasión y corrí hasta los 23 años. Corrí en infantiles, después juveniles, llegué a correr un Panamericano en Ecuador, quedé cuarto. Fuimos a la selección nacional y mis dos últimos años de carrera los hice en España. Corrí el primer año para el Saunier Duval y el segundo año para el Club Ciclista Nieves”.

Acerca de lo que le representa desempeñarse en el mismo deporte que su papá, dijo: “Me une ahora mucho de grande compartir la pasión que tenemos los dos y es un orgullo poder tener a mi viejo como entrenador. Nos ayudamos entre los dos a entrenar porque él también corre y entrenamos juntos, así que uno al otro nos damos fuerzas y apoyo para poder hacer este deporte que es amateur y lo tenemos que hacer a pulmón para poder salir adelante”.

También le dio vital importancia a la figura de Ricardo como fuente de inspiración para regresar al deporte y superar una enfermedad como el sobrepeso: “El año pasado estaba muy excedido de peso, pesaba casi 170 kilos, quería volver a pedalear pero imposible por mi peso. El 16 de noviembre del 2021 me hice un bypass gástrico, con lo que bajé los primeros 20 o 30 kilos y ahí empecé a pedalear de a poquito, media hora, una hora, y así hasta que empecé a hacer fondo y llegué en un día a hacer 300 kilómetros. Me volvió otra vez la posibilidad de ser ciclista nuevamente y bajé en total 90 kilos”.

Consultado sobre cómo se preparan para los torneos y carreras, Martín contó: “El plan de entrenamiento es según la competencia que se vaya a hacer y tenemos un objetivo a larga distancia, a corta y a media. La larga distancia generalmente son los campeonatos argentinos como fue hace 15 días en Mar del Plata, pero para eso hubo toda una preparación de ir a carreras en el medio, se entrena mucho en el velódromo, en la ruta, tenemos el riesgo en la ruta que si o si hay que salir para hacer kilómetros y tenemos problemas con los camiones. La alimentación que hay que hacer es para el alto rendimiento, con muchas proteínas, y todo con el control del médico y nutricionista”.

Sobre lo que implica el desarrollo de este deporte amateur y la satisfacción que generan los logros sabiendo lo que costó llegar, señaló: “Es un deporte muy caro porque tenemos que pagar los viajes, además de las bicicletas, vitaminas, la comida, hacernos tiempo entre el trabajo para poder entrenar, todo eso lleva un montón de tiempo y plata. Así que la satisfacción es muchísimo más grande, sobre todo cuando uno logra algunas metas personales. En mi caso era poder volver a correr un campeonato argentino después de 27 años y estar entre los 10 mejores de Argentina porque ahí van a correr los campeones de cada provincia. Mi viejo y yo fuimos a representar a Santa Fe y no solo quedé entre los 10, sino que quedé entre los 5 mejores de Argentina”.

En referencia a la distinción del Concejo y el apoyo que reciben por parte del gobierno de Roldán, afirmó: “Es un placer enorme, algo que no nos esperábamos con mi viejo. Queremos agradecer al intendente (NdR: Daniel Escalante) porque nos ayudó también para poder viajar al campeonato argentino, está siempre apoyándonos. Yo también soy cantante y me dio la oportunidad de poder cantar en Roldán, tuve el honor de cantar el himno nacional en la última Fiesta de Colectividades, así que un agradecimiento muy grande para el intendente y todo el equipo de trabajo que tiene, la gente de Cultura y Deportes, que son los que nos ayudan. Estamos muy contentos por el apoyo que nos da la Municipalidad, porque el ciclismo es un deporte que no está tan valorado como el fútbol, así que nos presten atención y nos echen una mano, es muy satisfactorio”.

Por último, se refirió a los objetivos que tienen por delante y su sueño personal: “Lo próximo que se viene es el Campeonato Argentino de Ruta, que generalmente se hace en mayo, todavía no está bien fijado el lugar, la última vez se hizo en Concepción del Uruguay, pero parece que esta vez se va a hacer en Junín. Voy a correr la especialidad de contrarreloj que son 20 kilómetros solo, se hace de a uno, y los mejores tiempos son los que ganan. Y después la prueba pelotón, que no sé bien cuantos kilómetros son, pero es una carrera de ruta, no se corre en pista, se hace en un autódromo generalmente. El sueño que tengo es poder estar en el podio en el Campeonato Argentino. En cuanto a las metas cortas, ahora estamos haciendo pretemporada y queremos estar en forma de cara al Argentino para hacer el mejor papel posible para representar tanto a Roldán como a la Federación Santafesina, que son quienes nos están apoyando para hacer este deporte”.