Spraytec puso en el freezer una millonaria inversión en Roldán

La fábrica de fertilizantes líder en el mundo Spraytec puso en el freezer una millonaria inversión que tenía pensado realizar en Roldán. La compañía quería comprar una hectárea en el Parque Industrial local para ampliar sus instalaciones y hace un año atrás el municipio había presentado el pedido al Concejo para que lo trate. Sin embargo, eso no ocurrió, el proyecto perdió estado parlamentario y la empresa perdió el interés.

Según señaló el intendente Daniel Escalante a El Roldanense, los directivos de la empresa le comunicaron que por el momento no tienen intenciones en retomar la compra. “Ellos querían una hectárea con opción a cuatro más, es decir que iban a comprar cinco hectáreas en la ciudad, pero ahora me dijeron que no les interesaba que vuelva a presentar el proyecto de venta al Concejo”, aseveró el mandatario.

“Los responsables de esto son los tres concejales pedrettistas que le deberían dar explicaciones a la gente que no tiene trabajo y que ponen en riesgo el funcionamiento de la Municipalidad y el desarrollo de la ciudad”, añadió Escalante.

También desde la Unión de Empresarios Industriales de la ciudad (Unempir) se expresaron al respecto: “Desde Unempir compartimos una visión de desarrollo sostenible para Roldán, donde el crecimiento industrial y la inversión son componentes esenciales. Estamos convencidos que la inversión y la instalación de industrias en nuestra ciudad son un gran motor, generan no solo empleo genuino, sino también un círculo virtuoso que incrementa en forma directa e indirecta la actividad económica del comercio, y los servicios. La relación entre el sector industrial y las autoridades municipales es fundamental para asegurar un entorno empresarial propicio y próspero”, indicaron.

“Es importante destacar que estamos comprometidos con el diálogo y la colaboración constructiva. Creemos que es necesario abordar las necesidades de las pymes locales, que son parte integral de nuestra comunidad y que desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico de la ciudad. En este contexto, esperamos que las autoridades locales puedan encontrar soluciones que promuevan el crecimiento de las empresas