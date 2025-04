Tambos, producción y alimentos: la historia de Monteverde, el candidato del peronismo de Santa Fe

“En un país como Argentina discutir y comprender la producción de alimentos es entender el núcleo fundamental de todo”, manifestó Juan Monteverde. El joven candidato a convencional constituyente por la alianza Más Para Santa Fe desarrolla una serie de ideas vinculadas al campo con llamativa naturalidad viniendo de una ciudad como Rosario

“Yo viví y trabajé en el último tambo que tiene Rosario y eso fue la puerta de ingreso para entender y desarrollarme en un mundo clave como el de la producción agropecuaria y de los alimentos” explicó Juan Monteverde, el candidato del peronismo en Santa Fe. El tambo del que habla es La Resistencia, un emprendimiento familiar, “de esos que ya no quedan” en una cuenca lechera que supo albergar a cientos de productores, y al que desde su movimiento, Ciudad Futura, ayudaron a hacer crecer y tecnificar.

“Cuando lo conocimos hace más de 10 años el tambo era un par de chapas, un espacio reducido de ordeñe con brete a la par con solo 3 bajadas y un motor naftero. Todo muy artesanal. Hoy tiene más de 200 animales entre vacas, vaquillonas y terneros, y también montamos una planta láctea para agregar valor en origen que fabrica quesos y dulce de leche”, aseguró el candidato.

Para Monteverde, este emprendimiento que desarrollan y sostienen no se trata solamente de una buena experiencia, sino que es un “modelo alternativo de producción y de desarrollo de la vida en nuestras ciudades y el campo; del arraigo de nuestros pueblos, de ofrecer una alternativa a tener que irte de tu lugar a buscar suerte a una gran ciudad y poder hacer crecer a nuestros pueblos y comunas”. En este sentido, el actual concejal rosarino aseveró: “Hay datos alarmantes que nos tienen que llevar a rediscutir las políticas para el sector agropecuario: desde 1988 Santa Fe perdió el 48% de sus productores agropecuarios”

La particular experiencia del tambo en una ciudad como Rosario llevó a Monteverde y su movimiento a desarrollar y profundizar una serie de acciones y políticas vinculadas al sector durante todos estos años. La más reciente fue la creación de una planta de procesado, fraccionamiento y envasado de alimentos para consumo masivo.

La idea que plantea Monteverde, fiel a su estilo, es concreta: “En una provincia que produce alimentos no podemos tener gente que no come y productores en crisis”. Uno de los alimentos que elaboración propia de la planta es polenta “tenemos la línea de producción armada para moler 75 toneladas al mes. De hecho en estos días también vamos a tener la primera cosecha propia de maíz que hicimos en un campo de la zona”.

El ambicioso proyecto tiene una capacidad para procesar en total 400 toneladas mensuales de alimentos como yerba, lentejas, arroz, arvejas y garbanzos. “Trabajamos con productores de toda la provincia y el país, y también en articulación con organizaciones de productores como FECOFE. La idea es potenciar el trabajo de los agricultores y tener una llegada directa con los consumidores”, profundizó.

Para finalizar, Monteverde hace propias algunas ideas del encuentro promovido en el marco de la campaña llamado “La constituyente de la gente y el campo” realizada en Máximo Paz días atrás junto a productores de la zona: “Tenemos que defender a los que aún hoy subsisten, rescatar a los que están en crisis y promover la recuperación del modelo de la chacra mixta”

El peronismo de Santa Fe se alinea e ilusiona detrás de esta llamativa figura que no solo estuvo a unos pocos votos de ganar la Intendencia de Rosario sino que despierta el interés de un sector muchas veces esquivo para el peronismo.