Los estragos de la devastadora tormenta en Roldán: ‘‘En cinco minutos perdí la casa que me costó 20 años construir’’

Sabrina y Lucio son los dueños de la casa del barrio de Punta Chacra a la cual se le voló el techo con el temporal que sufrió la ciudad este pasado miércoles. La pareja vive en Roldán desde el año 2006 y en diálogo con El Roldanense contaron la crítica situación por la que están atravesando luego de que las inclemencias del clima se ensañaran con su vivienda y se llevaran puesto en cinco minutos lo que les costó una vida construir.

‘‘En mi familia en total somos cuatro personas, mi marido Lucio, mis hijos Catalina (5 años), Benjamín (9 años) y yo, y ayer en cuestión de minutos perdimos nuestra casa que con tanto esfuerzo y dedicación hicimos durante varios años’’, comenzó relatando Sabrina.

‘‘Nosotros compramos el terreno en Punta Chacra cuando estábamos de novios con Lucio y queríamos dejar de alquilar y tener lo nuestro. Empezamos a pagar una casa prefabricada, cuando terminamos de pagarla la plantamos en el terreno que teníamos y de a poco la fuimos revistiendo de material’’, recordó y agregó: ‘‘En esa primera etapa estaba embarazada de Benjamín y con Lucio con mucho esfuerzo y sacrificio fuimos armando nuestro sueño y recién en el 2006 habitamos la casa’’.

‘‘Este miércoles cerca de las 8 de la mañana estaba en la Escuela Fiscal, me había pasado a buscar una compañera (Antonela) y en mi casa se había quedado mi marido, mis hijos y mi mamá. Cerca de las 8.15 me llama Lucio y me dice que se nos había volado el techo y la verdad no entendía lo que había pasado, estaba desesperada’’, detalló. ‘‘Se me fue la señal del teléfono por la tormenta y a la media hora mi hermana me llamó diciendo que mi familia estaba en su casa a salvo, pero que habíamos perdimos un montón de cosas’’, sumó la docente.

‘‘Hasta ayer no había tenido problemas con ninguna tormenta, pero esta vez nos tocó justo a nosotros y el temporal se llevó el techo de nuestra casa’’, declaró y se lamentó ‘‘En cinco minutos perdí la casa que me costo construir durante 20 años’’.

Siempre las tragedias devuelven a quienes las padecen, una pequeña esperanza de donde agarrarse, y en este caso la solidaridad de familiares, amigos y vecinos de la ciudad, hizo su parte: ‘‘Quiero agradecer a toda la gente que nos está ayudando, a mi hermana Analía, a mi cuñado Ignacio, a la familia de mi marido que está en Entre Rios y a las compañeras docentes de las diferentes escuelas donde trabajé porque que se solidarizaron conmigo, desde la Escuela Fiscal, pasando por la 1402 y la 1399, a todos les estamos eternamente agradecidos al igual que a al gente del Sanatorio Parque, a los amigos, vecinos y conocidos’’.

El celular de Sabrina para todos los que deseen contactarla es: 153615357