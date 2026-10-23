Tiene 10 años, construye su propio auto y diseñó una bicicleta para Colapinto: Stefano Marconi llega a Rosario

Stefano Marconi Sgroi tiene 10 años, es apasionado por la mecánica y trabaja en la construcción de su propio automóvil. El proyecto, inspirado en el clásico Volkswagen Escarabajo, tendrá carrocería de fibra de carbono y motor trasero, y tiene como objetivo estar terminado en 2027.

El niño platense también diseñó una bicicleta de fibra de carbono especialmente para Franco Colapinto. La bicicleta ya está lista y espera poder entregársela al piloto argentino. Entre sus referentes del automovilismo, además, se destaca Juan Manuel Fangio.

La historia de Stefano podrá conocerse en el Salón del Automóvil de Rosario, donde participará como uno de los invitados especiales. El encuentro se desarrollará el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 13 a 22, en Portal Rosario Shopping.

La exposición ocupará más de 3.000 metros cuadrados cubiertos y exhibirá más de 100 vehículos, entre autos de colección, deportivos, híbridos y eléctricos, además de modelos nafteros y diésel. También habrá test drives y un simulador de Fórmula 1.

Marconi comenzó a mostrar un interés temprano por el lenguaje y la lectura, y su pasión por los autos lo llevó a acercarse desde chico a la mecánica. Fue reconocido como Personalidad Destacada de La Plata y tuvo la oportunidad de conocer a figuras del automovilismo.

Las entradas están disponibles en www.rosariocarshow.com. La exposición será a beneficio de la Fundación Alas para Soñar, que acompaña a niños en situaciones de vulnerabilidad.

Los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo si están acompañados por una persona adulta. También tendrán acceso gratuito las personas con Certificado Único de Discapacidad vigente, presentando el CUD y el DNI en el ingreso; cuando el certificado indique que requieren acompañante, esa persona tampoco abonará entrada.