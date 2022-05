Tiene 17 años y se va a Hungría a disputar la Copa del Mundo de kickboxing

Por Aquiles Cadirola

Historias como las de Thiago Dariozzi, un joven de 17 años oriundo de Alvear, localidad ubicada a 32 kilómetros de Roldán, son las que inspiran y llevan a creer que todo es posible en base a esfuerzo y dedicación. De hecho, esas dos características están ligadas ciento por ciento al deporte en general, pero sobre todo a las artes marciales como el taekwondo, la disciplina que lleva más tiempo practicando (desde los 6 años). También lleva cuatro años metido en el mundo del kickboxing y emprenderá un viaje a Europa para disputar destacadas competencias.

Este domingo 29 de mayo volará rumbo a Budapest, Hungría, donde se disputará la Copa del Mundo de kickboxing del 2 al 5 de junio. De allí se irá a Sofía, Bulgaria, donde competirá en la Eurocopa de taekwondo del 6 al 10 del próximo mes. “Para este viaje tengo muchas expectativas, siempre vamos a buscar todo, a sumar muchísimas experiencias, ya que nunca sabemos cuándo se puede volver a dar un viaje, así que siempre vamos al ciento por ciento”, contó en diálogo con El Roldanense.

Sobre cómo comenzó su historia ligado al deporte, en primera instancia con las artes marciales, dijo: “Arranqué taekwondo porque al lado de la casa de mi tía, siempre que íbamos, me quedaba a ver unas clases que daban y le decía a mi mamá que quería hacer karate, porque pensaba que era karate. Al tiempo mi mamá me llevó y me re enganché”.

Acerca de sus experiencias previas en certámenes internacionales, Dariozzi destacó: “Tuve la posibilidad de ir al Campeonato Europeo de taekwondo, ya que hace dos años tuvimos unas convocatorias para integrar la selección argentina de taekwondo y tuvimos algunas instancias de pruebas y fui seleccionado entre varios chicos de Santa Fe. Este año se nos dio este viaje que la selección argentina fue invitada. Lamentablemente el año pasado se nos suspendió Finlandia, que iba a ser nuestro último Mundial como juvenil, pero ahora la Selección nos dio esta posibilidad de viajar a la Eurocopa”.

“Me da mucha alegría, es un orgullo poder representar a Argentina en esta competencia. La verdad que venimos haciendo un esfuerzo hace mucho y por suerte esta vez nos toca a nosotros viajar”, aseguró con respecto a lo que le genera tener tamaña posibilidad.

La emoción por los logros suele ser mucho mayor en estos casos porque detrás de cada sueño está el sacrificio de toda una familia. “El viaje es costeado ciento por ciento por nuestra familia, hicimos venta de pastas y de distintas cosas. La verdad que se hace muy complicado llevarlo adelante por la situación del país. Estamos buscando sponsors, alguien que nos pueda dar una mano”, contó el joven acerca de cómo lograron juntar lo suficiente para este viaje, aunque admitió que necesitan auspiciantes porque habrá más competencias en el viejo continente: “En fines de septiembre tenemos el Mundial Juvenil de kickboxing (Italia) y principio de octubre la Copa del Mundo de taekwondo (Eslovenia)”.