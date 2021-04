Tiene 18 años, hace rap cristiano y prepara el lanzamiento de su primer disco

Con 17 años, el roldanense Nandito decidió dedicarse de lleno a la música, algo que pese a su corta edad venía pensando hacía ya tiempo: cantar y contarle a todo su entorno lo que sentía. “Recuerdo una vez una charla con mi viejo y mi hermana, yo les dije inconscientemente que cuando sea grande, iba a ser cantante”, recordó en diálogo con El Roldanense.

Todo este sueño y esta historia que comenzó hace poco más de un año, empezó cuando Nandito decidió componer algo propio, su padre lo grabó con su teléfono y orgulloso de su hijo decidió enviarlo a todos sus amigos y familiares. Este fue uno de los motores que ayudaron a que él se incentivara y decidiera darle para adelante con la música. “Debo decir que el principal colaborador para que suceda fue mi viejo”, comentó.

Generalmente muchos artistas, en este caso aquellos que se mueven en el mundo de la música, siempre tienen a alguien que hace que esta pasión y este amor se despierte. Tal fue en este caso, Nandito tiene varios familiares que se mueven en el ambiente de la música, pero en géneros diferentes al rap cristiano que es lo que hace él.

Hoy, Nandito tiene en su mente un solo plan que esta a punto de concretar: lanzar su primer disco propio llamado “Be the light”, el cual contiene diez canciones y la primera salió a mediados de Marzo. Una de ellas será en colaboración con cuatro artistas roldanenses más que también se mueven dentro de este estilo musical. “La idea del disco es ir dejando mensajes canción tras canción. Como lo dice el nombre del álbum, be the light, se la luz. La idea es dejar mensajes en medio de tantos problemas, en medio de una temporada oscura, intento poder ser la luz en medio de todo lo que pasa, no por mi sino por cada una de las letras”, explicó.

Muchas metas le quedan por concretar, ya que su carrera recién comienza. Una de ellas es largar su propio disco, sueño que está muy cerquita de cumplir. Ligado a esto, también tiene pendiente poder subirse a un escenario a compartir su música, su pensamiento, su estilo y sus ganas. “De todos modos, me di cuenta que estar en el escenario no te define como artista, sino la voluntad que le pones y la inspiración que tenés en cada una de tus letras”, dijo Nandito.

La música ocupa un gran lugar en su vida, es una forma de descargarse, de poder sentirse mejor y de poder explicarle al mundo lo que siente. Si bien tiene muchos artistas que son admirables ya sea por su vida personal o por las historias que cuenta a través de la música, pero el caso de Nandito es distinto. Él siempre trata de ser el mismo a la hora de hacer su trabajo: “Siempre trato de ser yo a la hora de escribir sin pensar en ser como alguien o llegar a lo que llego, no tengo un referente específico” asintió.

“En último lugar, quisiera agradecer a todos mis amigos y a mi familia principalmente, que fueron quienes me apoyaron en todo momento y están ayudando a que todo esto sea posible. También agradezco a Dios por permitirme esto”, finalizó el joven.