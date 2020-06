Es de Roldán, se burlaron de su casa en redes y su respuesta se hizo viral

Daiana Yanet Martínez es roldanense y por cuestiones de la vida se fue a vivir a Rosario. Pero hace muy poco tiempo volvió a mudarse a la ciudad junto a su pareja, con la cual comenzó a refaccionar con mucho esfuerzo su hogar. Daiana tiene más de 25.000 seguidores en la red social Tik Tok y decidió subir un video de cómo iba quedando la casa, pero recibió crueles burlas por las condiciones del lugar. Sin embargo, supo cómo enfrentar las pálidas de los haters y su respuesta se viralizó en las redes.

En diálogo con El Roldanense, la joven contó: ‘‘Junto a mi pareja volvimos a la ciudad dado que cumplimos el sueño de tener la casa propia. Mi casa está en Villa Flores y la verdad que estoy orgullosa de lo que tengo, porque es lo que soy y no me da vergüenza’’.

Daiana se gana la vida haciendo trabajos y vendiendo artículos de peluquería. Su pareja tiene un negocio del rubro y hace trabajos de construcción. Juntos llevan adelante una familia que contiene a los cinco hijos de la joven.

Sin embargo, en la red social Tik Tok algunos usuarios se burlaron de la humedad que se vio en el techo en uno de los videos subidos por la roldanense. La protagonista, lejos de enojarse o entristecerse, decidió responderle con altura a sus detractores y el mensaje se viralizó.

“Hola, ¿te gusta mi techo? A mí no me gusta, por eso de a poquito estamos remodelando todo. Ahí está mi marido allá atrás, está sacando el revoque. A la casa de a poquito la vamos arreglando, hace poquito que vivimos acá y tenemos la suerte que sea propia la casa”, explicó Daiana describiendo las tareas que están haciendo para restaurar su propiedad.

Daiana, lejos de ponerse mal por los reiterados comentarios de los seguidores de las redes, expresó: “Cuando podemos, la vamos arreglando un poco. Lo mejor es tener la casa linda y es mi sueño tener mi casa linda, me encantaría y sé que lo voy a hacer”.

‘‘Hace tres semanas que me hice la cuenta en Tik Tok y hoy en día con toda esta repercusión tengo 25 mil seguidores en esa red’’, comentó Martínez.

Una usuaria de Twitter tomó el video que publicó Daiana en TikTok y elogió la reacción de la chica ante las críticas: ‘‘Este es el mejor ejemplo de como hay que responderle a la gente basura’’. Esto generó una catarata de retwitts y likes en apoyo a joven local de 29 años.

este es el mejor ejemplo de como hay que responderle a la gente basura KILL EM WITH KINDNESS REINAAAAA pic.twitter.com/I8SzZVy6Kf

La ‘‘Tiktokera’’ se creó un usuario en la red del pajarito y también le contestó desde allí a sus ‘‘seguidores’’ y agradeció el apoyo.

Hola bella💞 me echo una cuenta solo para ver que as compartido mi tik tok 😍 bueno no se como se usa esto😏 espero veas mi comentario❤ bueno te dejo saludos🤗 https://t.co/GJm3Fw9VQx

— Daiana Yanet (@DaianaYanet15) June 24, 2020