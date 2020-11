Semana del Niño Prematuro: una oportunidad para crear consciencia

Por: Alejandra Cadenas y Sol Radrizzani (*)

El 17 de Noviembre se celebra el “Día internacional de Niño Prematuro” y es una oportunidad para crear consciencia sobre los desafíos que estos niños y sus familias presentan así cómo también para poner de manifiesto, difundir y garantizar la protección y el cumplimiento sus derechos expresados en el conocido “decálogo de los derechos del prematuro”.

Se estima que en nuestro país el 8% de los nacimientos se dan prematuramente y que cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros en el mundo. Se considera bebé nacido pre término a todo aquel que haya nacido antes de las 37 semanas de gestación entendiendo que cuanto antes suceda, mayor es el riesgo.

Dejando de lado los datos meramente estadísticos, es interesante resaltar que los nacimientos prematuros se pueden prevenir, en ciertas ocasiones, con un control y seguimiento oportuno durante el embarazo y de allí la importancia de garantizar el derecho al acceso de dichos controles perinatales.

Debemos promover los derechos de estos bebés, garantizar la atención y acompañamiento adecuado a las necesidades y singularidades de cada niño y su familia, no sólo durante el período de internación en neonatología si no también luego del alta destacando la importancia de la derivación oportuna a espacios de intervención temprana para el seguimiento del desarrollo previniendo así las posibles secuelas y riesgos biopsicosociales. Lo ideal es que todos los bebés nacidos pre término sean evaluados cuanto antes por equipos interdisciplinarios idóneos que puedan detectar posibles factores de riesgo dando respuestas oportunas y generando las estrategias de intervención adecuadas a cada situación particular.

Las familias y los profesionales de salud conforman una alianza indiscutible para favorecer el desarrollo de estos bebés teniendo en cuenta siempre el contexto donde las familias se desenvuelven.

(*) Licenciada En Kinesiología: Alejandra Cadenas. Matricula N°: 1024/2.

Lic. En Kinesiología:Sol Radrizzani. Matricula N°: 1457/2.

Ambas profesionales desarrollan su labor de lunes a viernes en CTR rehabilitación integral .Contacta al centro transdiciplinario mediante sus redes sociales:

Instagram CTR: @ctr1077

Facebook CTR : CTR rehabilitación integral