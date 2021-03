Es roldanense, forma equipos de emergencia y creó su propio método basado en entrenadores deportivos

Matías trabajó un par de años en minería y, antes de ponerse manos a la obra, notó que el equipo que debía liderar tenía las mismas características del seleccionado de fútbol de Chile cuando asumió Marcelo Bielsa, como indisciplina, falta de orden o claridad en el objetivo. Decidió preparar un documento muy similar al que utilizó el entrenador rosarino por entonces, con el estudio de cada trabajador. Era un plan que marcaba el cómo y hacia dónde, además del acompañamiento individual. Se fue muy contento con el resultado.

Hoy en día, que trabaja en una empresa de emergencias químicas y está adentrado en la formación de un equipo, continúa utilizando métodos de entrenadores deportivos para su labor diaria. Estudia, absorbe conocimientos, los analiza, y luego intenta trasporlarlo a su ámbito. Asegura que es un fiel seguidor de Bielsa, pero también escucha cada conferencia de Marcelo Gallardo y lee libros de Sergio Vigil, histórico DT de hockey, o Julio Velasco, técnico de vóley.

En abril, Matías Marinelli formará parte de un congreso que se dicta en Panamá, sacando a relucir de qué se trata su propia metodología. A fin del año pasado, hizo un balance en la empresa donde trabaja y contó cómo toma ideas de entrenadores como disparadores. Llamó mucho la atención de una de las dueñas, Susana García, que lo postuló para ser uno de los disertantes. Ya grabó su discurso, que se emitirá al igual que otros de Sudamérica en un coloquio similar a los de las charlas TED.

Ahora bien, ¿de dónde surge esa iniciativa de trasladar lo que analiza en otro campo al suyo? “Lo que me toca es el desarrollo desde cero de una base en la ciudad de Rosario. La empresa es de Buenos Aires y desembarcó en Santa Fe. Implemento herramientas de entrenadores que tienen un punto de vista de selección, porque lo que voy buscando es personal que se destaque en distintos cuarteles o ambientes de la emergencia, para que presten servicios en emergencias puntuales”, explica en diálogo con El Roldanense.

Ambas temáticas tienen su relación en que el trabajo previo siempre es en equipo, más allá de que la naturaleza final cambie. “Lo que tiene que ver es todo el proceso formativo del equipo en sí. Si bien uno consiste en ganar para ser campeón y el otro en hacer un rescate o apagar un incendio, al fin y al cabo es una intervención de un equipo. Hay un acompañamiento de las personas que lo componen, con métodos de trabajo, programas de entrenamiento, seguimiento a cada uno en el día a día, convenciendo y escuchando”, argumenta entusiasmado.

Su forma de trabajar actual ha sido un descubrimiento a medida que avanzó en su camino. Bomberos fue el lugar que lo comenzó a motivar, donde descubrió qué lo apasiona, pero fue más allá. “En primer lugar, yo era más chico y descubría ese mundo. Hoy en día, si bien obviamente me encanta, uno con el paso del tiempo va madurando y siento que me apasiona la emergencia en general y su gestión”, amplía Matías, quien señala también que lo emociona el armado de los equipos y la formación docente, el acompañamiento individual.

La idea parte del liderazgo, de buscar nuevas herramientas y pelear por su pasión, pero también por una notable autoexigencia y el autoconocimiento, que asegura es clave para brindar su mejor versión. “A su vez, varía con el equipo que tengas delante, no se trata de un copy-paste de ideas. Esto de copiar y pegar es muy común dentro del ambiente en el cual me toca trabajar y no es así. ‘Un equipo es una idea’, dice Menotti, y esa idea se tiene que amoldar al contexto, siempre en coherencia con los valores y la convicción que uno tiene. Y ahí uno se aferra a Bielsa”, subraya.

En otra ocasión, Marinelli viajó a Córdoba junto a su hermana para ver la World League de vóley. Durante un fin de semana largo, la selección argentina jugó cuatro partidos, pero él se limitó a ver casi con exclusividad el comportamiento del DT, Julio Velasco. Lo observó antes, durante y después del juego, cómo se comportaba con tantos a favor y en contra, sus gestos, reacciones, el apoyo a sus jugadores y qué hacía al finalizar el partido -si iba a hablar con el árbitro, con sus asistentes o a saludar al entrenador rival-. “Obviamente, bajo mi óptica, sin juzgar ni creerme por encima, sino aprendiendo de su manejo”, dice.

El hilo conductor está en lo que estudió, una tecnicatura en gestión de las organizaciones. “Todo lo que he hecho alrededor de eso está relacionado al control de las emergencias”, manifiesta. Estuvo inmerso en el cuartel de Bomberos Voluntarios de joven y se formó continuamente, aunque últimamente decidió virar hacia un nuevo rumbo. “El primer disparador tiene que ver con sentirme identificado con una forma de pensar y las declaraciones de entrenadores, tras la crisis de una primera experiencia habiendo sido chico”, señala.

Se encuentra en un constante estudio de los entrenadores que lo apasionan. Mira infinitas conferencias de prensa o congresos, tiene muchos libros de los que extrae ejemplos de conducta y experiencias. Se fija qué contestan o cómo reaccionan ante determinados contextos y evalúa si eso le puede servir para incorporarlo a su rutina. De hecho, dice que ve cada conferencia de Gallardo, pero no vio más de 10 partidos de River en casi siete años. “Lo hago todo el tiempo, salen cosas muy enriquecedoras”.

“Los entrenadores y el ambiente deportivo, aunque más que nada la parte de estar a cargo, ha sido un lugar donde me he sentido identificado”, cuenta Matías. Lo apasiona escuchar, convencer y sentir que aquello que lo motiva de un lado, también puede ser utilizado en otro. Continúa con su trabajo de formación de un colectivo e incorpora conceptos y modos de conducta. Y con una frase, ejemplifica su modo de pensar: “El mundo deportivo es muy docente. Creo que si tomamos cada proceso en el que estamos metidos como un aprendizaje, podemos traspolar un montón de cosas”.