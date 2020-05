Trabajo doméstico, bares y esparcimiento: qué pasará en Roldán

Este domingo la Municipalidad dio a conocer cómo será el esquema de funcionamiento del comercio de la ciudad, tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de que todo el Gran Rosario podía entrar en la fase 4 de la cuarentena, ratificado luego por el gobernador Omar Perotti. Sin embargo, hay otros rubros que aun tienen el grifo cerrado, o a medio abrir.

Uno de ellos es el de bares, restaurantes, heladerías y casas de comida, los cuales a partir de este lunes podrán atender al público y funcionar bajo la modalidad “para llevar”, es decir que podrán ir los clientes a buscar su pedido o a realizar un pedido en el lugar y no manejarse exclusivamente bajo el sistema de delivery. Lo que sí estará prohibido aun es el consumo en el salón.

Otra de las dudas que surgieron es respecto al esparcimiento. En ese sentido, desde el municipio confirmaron a El Roldanense que seguirá prohibido el ejercicio o el paseo por lugares públicos como parques o plazas de la ciudad e incluso también las reuniones masivas de personas. Lo único que sí se permite es la salida de los menores junto a sus padres para ir a hacer las compras, lo cual está comprendido en el decreto provincial.

El del trabajo doméstico es otro de los puntos que había quedado en un gris, pero al no haber una decisión sobre este ítem a nivel provincial, desde el ámbito municipal aun no pueden tomar una determinación, de modo que hasta tanto se informe desde la Casa Gris lo contrario, esta actividad aun no está permitida. Sin embargo, el ok podría llegar esta misma semana.

Por su parte, la atención en las oficinas municipales seguirá bajo el mismo esquema horario que venía operando desde el pasado 15 de abril: de 8 a 12. En tanto, los buses urbanos R1 y R2 continuarán sin funcionar.

“Hay que recordar sobre todo que la cuarentena sigue. Se puede salir a comprar pero luego cada uno tiene que retornar a su casa. No hay esparcimiento, no hay permanencia en los locales (salvo pocas excepciones como peluquerías o salones de belleza), solo se ampliaron los rubros que están permitidos para funcionar”, ratificaron desde el Municipio a este medio.

En ese sentido, los cinco puntos de control dispuestos en diferentes partes de la ciudad con agentes de la GUR de manera permanente, seguirán funcionando como lo vinieron haciendo desde el comienzo del confinamiento. “Se necesitan permisos para ingresar a la ciudad y para circular igual que antes”, aseveraron y sumaron que las actividades profesionales (abogados, contadores, psicólogos, entre otras), están todas habilitadas.

Después de las 18, todo el mundo adentro

A diferencia de otras ciudades como Rosario por ejemplo, la apertura comercial a nivel local no diferencia los horarios, sino que todo funcionará entre las 8 y las 18 como venía ocurriendo ya con los supermercados o los rubros habilitados hasta el momento. “No puede haber nadie circulando después de ese horario”, puntualizaron.