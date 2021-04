Traferri entregó aportes a jardines de San Lorenzo y Ricardone

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri entregó aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara Alta a jardines de las localidades de San Lorenzo y Ricardone.

“Soy una persona que piensa en que todos los problemas que tenemos como sociedad radican en la educación. Y encontrar docentes con una gran vocación de servicio, que no solo piensan en venir a cumplir con sus horarios como marca la ley, sino a ser parte de la comunidad a incentivar a la comunidad, a darle sentido de pertenencia, no solo me da un orgullo, sino que también me genera un gran compromiso de colaborar, de acompañar los emprendimientos que tengan”, expresó el legislador santafesino durante la recorrida que realizó este viernes en el Jardín Nº 237 “Pequeños Girasoles” de San Lorenzo.

El senador justicialista destacó la “concepción de la educación pública que tienen los docentes” del jardín y señaló que su tarea “habla a las claras de la vocación y de las ganas de integrar y de ayudar a que la gente viva mejor”. “En una sociedad en la que se han ido perdiendo valores, trabajar en función de inculcar valores es uno de los desafíos que tenemos. Y que lo hagan los docentes es importantísimo para nosotros como dirigentes políticos”, abundó.

El lunes, en tanto, Traferri estuvo en el jardín maternal “Pedacito de cielo” de Ricardone, junto al presidente comunal Juan Carlos Doria. Allí fueron recibidos por la docente de la institución Daniela Cappa. “Estamos, como siempre tratando de fortalecer desde las instituciones intermedias, en este caso este jardín, que es muy caro a los sentimientos de todos los ricardonenses. Y acompañándolos y de alguna manera agradeciendo también el trabajo que hacen todos los docentes y el personal del jardín”, destacó el senador, quien dijo que “los jardines son como un segundo hogar y la tarea que hacen tienen que hacerla con mucho amor”.

Cappa, por su parte, contó que es maestra del jardín ubicado en la calle Rivadavia hace 14 años. Actualmente, la institución funciona con 15 niños a la mañana y otros 15 a la tarde, debido a las restricciones impuestas por la pandemia. “Estamos muy contentas de volver a trabajar, a pesar de un año muy difícil que pasamos. Los padres también están muy agradecidos. La verdad que nos tienen mucha confianza, porque han pasado hermanitos y primos por el jardín. Ellos necesitaban que los nenes estén contenidos y qué mejor que estén en el jardín”, expresó Daniela, quien anticipó que los fondos recibidos se utilizarán para “arreglar el patio, los juegos y comprar material didáctico”.

Finalmente, Doria subrayó: “Desde que arranqué yo en política, en el año 2003, siempre hemos fortalecido este jardín ‘Pedacito de cielo’. Pasaron un montón de cooperadores y nosotros no lo hemos abandonado porque como siempre digo nuestros chicos son nuestro presente y futuro”.