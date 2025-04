Traferri: ‘‘La educación tiene que ser un punto central en la nueva Constitución’’

El senador Armando Traferri, candidato a convencional constituyente por el departamento San Lorenzo, propone que en la reforma de la Constitución provincial se incluya la obligación de destinar un mayor presupuesto para la inversión en educación que garantice infraestructura adecuada, mobiliario necesario, cargos acordes a la matrícula y salarios dignos para la comunidad docente, además de disponer que la distribución de recursos sea equitativa”.

En este sentido, Traferri señaló que “está claro que la infraestructura de educación está en muchos casos obsoleta. Cuando llueve en muchas escuelas no se puede dar clases y, además, faltan bancos en muchos lugares, lo que genera disputas entre las familias y las autoridades de las escuelas y entre las propias familias, lo cual es inaceptable”.

El senador y candidato por Más para Santa Fe también propuso establecer un mecanismo equitativo para la distribución de la inversión en educación. “Esto no puede quedar a discreción de los gobiernos de turno. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo de manera grosera el Ejecutivo provincial destina muchísimo dinero a ciudades que son gobernadas por intendentes afines políticamente, mientras discrimina a las que no. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”.

En la misma senda, el legislador sanlorencino señaló que la inversión en educación tiene que garantizar salarios justos y dignos para toda la comunidad escolar y también para los jubilados, propiciando espacios de trabajo adecuados. “Lamentablemente estamos padeciendo cómo el gobierno provincial ha ido ajustando sobre los salarios docentes, además de incumplir compromisos paritarios de regularización y escalafonamiento. Al mismo tiempo, avanzó con una reforma jubilatoria que afectó tanto a activos como a jubilados. El trabajo y los jubilados no pueden ser variables de ajuste”, enfatizó.

“La educación siempre ha sido una prioridad para mí, porque estoy convencido de que en ella radica la respuesta a todos los problemas que tenemos como sociedad. Y quiero aportar esa experiencia al debate de la nueva Constitución”, concluyó Traferri.