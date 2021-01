Traferri tomó distancia de la causa en su contra y entregó aportes a iglesias evangélicas

El senador departamental Armando Traferri retomó este miércoles su agenda y vino a Roldán a entregar aportes a iglesias evangélicas. El acto fue en la Sala Italia y es la primera vez que el legislador se muestra en sus tareas habituales tras las denuncias en su contra en el marco de la causa de juego ilegal que desató un escándalo político de magnitud en el gobierno provincial.

Más allá de hacer la entrega formal del dinero a 11 establecimientos locales, la causa judicial en la que está involucrado formó parte de su discurso: “Estoy siendo víctima de calumnias una vez más, pero tengo la conciencia tranquila. Rezo todas las noches a Dios, para que me dé la capacidad de sostenerme y seguir”, manifestó.

El senador volvió a apuntar al ministro de Seguridad provincial : “Todo termina en lo que denunciamos en un primer momento. Atrás de todo esto está Sain haciendo operaciones políticas para los senadores que no nos dejamos disciplinar como ellos quieren. Tenemos voz propia, autonomía y defendemos nuestros departamentos”.

“Hace mucho tiempo que vengo sosteniendo denuncias de la connivencia policial con el narcotráfico, y eso me ha traído problemas hasta con mi familia. He padecido mucho, me toca demostrar una vez más quien soy. Le agradezco a José, en los momentos claves se ven los amigos”, sostuvo en referencia al apoyo que el intendente local le brindó incluso públicamente.

A la hora de referirse a las iglesias que fueron destinatarias de los aportes, Traferri reconoció su rol: “¿Qué sería de la sociedad si ustedes no estuviesen? Ustedes acompañan a quienes menos tienen, a los que más necesitan. Son gente que necesitamos”, puntualizó.