Tras 23 días de paro, este miércoles vuelve a circular el interurbano

Tras 23 días de paro, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantaron la medida de fuerza y este miércoles vuelve el servicio de colectivos interubano en Roldán y la región. La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa, luego de que este martes los trabajadores cobraran el 15 por ciento restante para completar el mes de abril.

“Quedó depositado el 100 por ciento de los sueldos”, confirmó el titular de la UTA Sergio Coppello. “A partir de la 0 hora se restablecen los servicios urbanos e interurbanos. Se está desarrollando una audiencia nacional para evaluar el pago de los salarios de mayo”, añadió el dirigente.

Un nuevo foco de conflicto puede aparecer el próximo viernes, si los trabajadores no cobran el mes de mayo. Sin embargo, el representante del gremio evitó adelantarse a ese escenario: “El sueldo lo tienen que depositar hasta el viernes, ahí evaluaremos qué medidas tomar si no lo hacen. No puedo adelantarme qué vamos a hacer, porque quizás a lo mejor nos pagan”.