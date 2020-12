Tras casi nueve meses, Muke volvió a las pistas y se trajo una medalla a Roldán

El atleta local Gustavo Muke Benítez estaba afuera de las pistas desde el pasado 14 de marzo, cuando las actividades deportivas se interrumpieron producto de la cuarentena estricta. El pasado sábado volvió a competir y, fiel a su estilo, se trajo a Roldán la medalla del segundo puesto en el campeonato nacional de mayores que se disputó en el estadio municipal de Rosario.

El atleta local se consagró como el segundo mejor santafesino para los 3000 metros con obstáculos.

“Volvimos a las competencias después de muchos meses sin sentir esa adrenalina que se necesita para saber donde uno está parado, en lo personal conforme con el resultado a pesar que no llegaba como quería a esta competencia, me deja con muchas ganas de seguir por este camino y seguir preparándome para lo será el 2021”, describió Muke en sus redes sociales.

Si bien venía entrenando, era con la cabeza puesta en los compromisos del año que viene y no tenía en mente competir. Sin embargo, en las últimas semanas se enteró que se venía esta fecha del Nacional de mayores y previamente a eso estaba el campeonato provincial que es el que otorga la clasificación.

“No esperaba competencias y encima a los pocos días que me enteré del Nacional de Mayores se me dobló el tobillo y me produce una sobrecarga muscular. Esto me sacó de foco y esa sobrecarga se hizo sentir, hubo días sin entrenar. Encima a los pocos días me lo volví a doblar. Llegué como podía, no corrí muy lejos de mi mejor marca y dentro de todo me fue bastante bien y conseguí la clasificación para el Nacional”, amplió en diálogo con El Roldanense.