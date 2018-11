Tras cuatro días sin luz, vecinos de Alto Residencial cortaron la Ruta A012

Unos 20 vecinos de Alto Residencial protestaron en la tardenoche de este miércoles con un corte de la Ruta A012 a la altura del km 44,5, justo en el ingreso al barrio. El motivo: cuatro días sin energía eléctrica, una situación que se reitera pese a reclamos que, según apuntan, vienen de larga data.

“Desde el sábado que no tenemos energía y ya no podemos vivir más así. Ni la EPE ni el Municipio nos dan una respuesta”, comentaron manifestantes a El Roldanense al tiempo que especificaron su problema: “Tenemos línea rural y la EPE de Roldán no se hace cargo”.

El corte comenzó cerca de las 19.30. Los vecinos se mantuvieron un tiempo sobre la calzada y luego liberaron una vía para que tránsito pudiera circular.

Terminada la manifestación y a última hora de la noche, hubo un contacto desde la EPE San Lorenzo y este jueves por la mañana se observaban cuadrillas de la empresa estatal realizando tareas en la zona.