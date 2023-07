Un incendio le destruyó la casa y pide ayuda: ‘‘Lo poquito que tenía se me quemó’’

El pasado jueves por la tarde una ciudadana de la localidad, Ana Martinez, sufrió el incendio de gran parte de su casa ubicada en barrio San Eduardo y como consecuencia del siniestro perdió a una de sus perras y varios elementos de la casa. En la actualidad está viviendo en la casa de una amiga y necesita de la solidaridad para poder volver a rearmar su vida.

‘‘Desde hace cinco días estoy como puedo, me ayuda mi familia a seguir el día a día, pero realmente es muy difícil haber perdido todo de un día para el otro. Desde el 20 de julio que se incendió mi casa en el barrio San Eduardo estoy viendo una situación desesperante’’, contó Ana en diálogo con El Roldanense.

‘‘En 2002 compré el terreno y empecé a construir, luego la obra estuvo parada hasta que a principios de 2005 me mudé a la casa, recuerdo que no tenía pisos, muebles de cocina ni ropero, solo el baño terminado y la mesada de la cocina, todo lo que iba logrando con mi trabajo lo iba invirtiendo para poder mejorar, es una casa hecha 100% a pulmón’’, relató y agregó: ‘‘Lo poquito que tenía se me quemó’’.

‘‘El pasado jueves cuando veía que todo ese esfuerzo se consumía por las llamas del fuego parte de mi corazón se iba allí. Estoy muy agradecida y emocionada, mucha gente buena conocida y desconocida me brindaron su ayuda, aportando frazadas, acolchados, unas cuantas toallas, ropa en general’’, explica Ana mientras vive en la actualidad en la casa de una de sus amiga.

‘‘Aquel que pueda ayudarme se lo voy a agradecer eternamente pueden escribirme al celular: 3413630772 o también si pueden les dejo mi ALIAS del banco: ANYS.OMM, así sea $100 me ayuda para poder seguir viviendo, porque ahora debo ir haciendo la limpieza de lo que se quemó y contratar una empresa para sacar lo quemado el hollín, volquetes y flete, todo es cuesta arriba’’.