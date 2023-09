Un proyecto inclusivo: alumnos de la Técnica escribieron relatos que promueven la accesibilidad a la lectura

La Feria del Libro que comienza este jueves en la ciudad será la plataforma de presentación de una gran cantidad de producciones locales. Entre ellas, la realizada por alumnos de Segundo año A, B y D de la escuela Técnica 643, quienes escribieron una serie de relatos que exhibirán al público. Se trata de narraciones con temáticas muy variadas y un objetivo en común, que el acceso a la lectura sea posible incluso para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es por eso que, en estos contenidos, las letras se funden con el audio y hasta el sistema braille.

“Venimos trabajando en este proyecto de promoción de lectura desde comienzos de año. En su momento empezamos a leer historias y cuentos en distintos formatos, tratando siempre de hallar la accesibilidad”, contó Verónica Tolosa, docente de Lengua y Literatura, vicedirectora de la institución y coordinadora del proyecto, a El Roldanense. Durante el ciclo lectivo, leyeron la novela ‘Tuya’, de Claudia Piñeiro -hasta recibieron un mensaje de la autora- y tuvieron la visita de la escritora local Julieta Elzeard.

En palabras de Tolosa, el propósito de los relatos es pensar en la diversidad de los estudiantes. “En la escuela tenemos 20 chicos con proyectos de integración. Hay alumnos con alguna discapacidad neuronal o motriz, personas con autismo, entonces la lectura se hace de forma diversa”, describió. En ese orden, los alumnos que dieron forma a este proyecto recibieron a la ONG Padres Autismo Roldán para adaptar algunos de los textos a audiolibros, pictogramas y braille. “No queríamos que los chicos dejen de experimentarlo, no es algo muy difícil de hacer”.

En un principio, los relatos no fueron hechos para ser presentados en la Feria. Sin embargo, cuando desde la organización les comentaron que cada escuela podría tener su stand, no dudaron en exhibir esta iniciativa. “Vi muy buenas producciones, más allá de algún error ortográfico o gramatical que se pueda encontrar. Lo que quiero es que ellos escriban, porque sino les cortas su esencia -explicó la docente-. Lógicamente corregimos algunas cosas, pero lo más interesante es el proceso y el aprendizaje que estamos haciendo. No es tan fácil”, detalló.

Habiendo trabajado desde comienzos de año en la promoción de la lectura, los chicos enseguida se entusiasmaron con la posibilidad de tener sus propios cuentos. “Estos grupos de trabajo demandan todo el tiempo nuevas lecturas y cosas nuevas. Por más que yo tironee del carro, si ellos no se suben esto no tiene lugar, más con el estudiante de secundaria”, indicó Tolosa. “Si no se apropian del proyecto, no lo realizan, más allá de las notas o de que los apruebes. De todas formas, a ellos les gusta investigar y enseguida se enganchan”, complementó.

La iniciativa se presentará en sociedad el próximo viernes desde las 9 horas, en el stand de la escuela. “Las producciones abordaron un montón de temas, incluso para distintos niveles”, mencionó la profe. “Algunos pensaron en la escuela como escenario, entonces hicieron cuentos de terror en espacios que por ahí no son tan accesibles, como la cocina o el taller. Otros hicieron historias con sus equipos de fútbol, hablando de perseguir los sueños. Hay una variedad importantísima”, señaló. Los cuentos ya fueron impresos y los alumnos hicieron los dibujos de tapa, por lo que solo queda unir todos los relatos y darle forma de libro.