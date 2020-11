Se convirtió en héroe: un roldanense le salvó la vida a una mujer que se desmayó en la calle

La Ciudad

Gerardo Ferrari, un hombre roldanense que vive en Tierra de Sueños 2, se erigió en héroe esta semana en Rosario. Salió a correr por la zona de las cuatro plazas y, en la intersección de Provincias Unidas y Mendoza, se encontró con una mujer que se había desmayado. Notó que no tenía signos vitales, le practicó RCP por un par de minutos, y logró revivirla. “Me fui a correr un ratito y cuando estaba regresando a mi trabajo, una chica se desplomó. Frenamos para ver qué pasaba, si le había bajado la presión o algo por el estilo, pero no. Vi que no tenía latidos, que no respiraba. Estuve dos minutos haciéndole RCP y pude hacer que vuelva en sí. Gracias a Dios, fue un milagro”, relató el protagonista a El Roldanense. En el medio, tuvo tiempo de pedir a unas personas que esperaban por el colectivo que llamaran a una ambulancia. “Cuando llegó, la trasladaron. Me enteré después, por lo que decía el paramédico, que estaba embarazada de tres meses. Y tenía unas complicaciones. Fue una odisea linda”, dice Gerardo. Aún no ha podido ponerse en contacto nuevamente con la mujer, dado que al día siguiente fue intervenido quirúrgicamente de un tumor en la cabeza y recién fue dado de alta el jueves. “Fue bastante complicado, con dos cirugías el mismo día. Extrajeron un tumor, pero se formó un principio de ACV que detectaron a tiempo, y operaron nuevamente”, cuenta sobre la segunda odisea en 24 horas. Tras su gran acción de la semana, también hay momento para una reflexión: “Ojalá los cursos de RCP sean obligatorios para todos. Realmente, estoy feliz de haber hecho ese curso y poder dar una mano a esta gente. Siempre una familia nos espera en casa”.